Vakıfbank 20 bin TL peşinat, aylık 2.100 TL taksitle 2+1 apartman dairesi satıyor!

Konut piyasasındaki pahalılık vatandaşların belini bükmeye devam ederken Vakıfbank konuyla ilgili kollarını sıvadı. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank gayrimenkul satışlarındaki farkıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Konut kredisi desteği kapsamında 120 aya varan vade seçenekleri ve taksitle ev almak isteyenler için ideal bir yer olarak görülüyor. Ucuz taksit imkanı pek çok kişi için oldukça caziptir. Her geçen gün ev fiyatlarının daha da artış göstermesiyle birlikte ucuza konut almak isteyenler birçok yöntemi değerlendirmektedir. Türkiye’nin en büyük bankalarından bir tanesi olan Vakıfbank, yayınladığı fırsat ilanları ile konut almak isteyen, arsa yatırımı yapacak olan müşterilerine aradıklarını bulma imkanı sunuyor. Mülkiyeti kendi üzerinde olan taşınmazların piyasa fiyatlarının çok altında satışa çıkarması vatandaşlar için bir umut oldu.

Vakıfbank’tan Konut Alacaklara Müjde

Yayınladığı ilanlarla ev almak isteyen ancak piyasanın durumundan dolayı alamayan kişiler için önemli bir çıkış kapısı niteliğinde oldu. Satışa çıkarılan gayrimenkuller için 120 ay vadeli ve düşük faizli kredilerin olması, yükselen fiyatlardan etkilenmeksizin ucuz bir şekilde ev almak isteyenlere yöneliktir. Banka resmi internet sitesi üzerinden yayınlamış olduğu ilanlarla 45 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa başladı.

Yayınlanan listede sayıca fazla apartman dairesi bulunmaktadır. Ayrıca Bingöl ilimizde yer alan 2+1 apartman dairesinin satış fiyatı 76 bin TL olarak belirlendi. Aynı şekilde 71 bin TL’ye de Mardin’de bir daire bulmak mümkündür. Bu tarz gayrimenkuller için yüzde 1,29 faizle konut kredisi çekmek mümkündür. 12.000 TL peşinat ödeyenler aylık uygun taksitlerle ev sahibi olabiliyor.

Vakıfbank’tan Satılık Konut Seçenekleri

Apartman dairelerinin yanı sıra müstakil bahçeli ev ile satılık köy evi almak isteyenler için de pek çok alternatif yer almaktadır. Resmi Vakıfbank İntengo internet sitesine girerek evleri ve fiyatlarını inceleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz olursa teklif vermeye en yakındaki banka şubesine gitmek yeterlidir. Vakıfbank son zamanlarda konut satışlarıyla da adından sıklıkla söz ettiren kamu bankaları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Vakıfbank, satılık konutlarda da ön plana çıkıyor.