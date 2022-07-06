Sirius Güneş Kavuşumu Etkisi Nedir? Dilekler Düşünceler Gerçekleşecek!

Sirius yıldızı nedir? Sirius Güneş kavuşumunda ne oluyor? Sirius mitolojik anlamı nedir?

Bugün yani 6 Temmuz’da gerçekleşecek olan Sirius Güneş Kavuşumu’nda kaderler yeniden yazılıyor! İnanışa göre insanların bir yıllık kaderi bu kavuşumda baştan yazılacak.

Sirius ve Güneş kavuşumunda meditasyon yapıp dilek dileyerek gerçekleşmesini istediğin hayallerini gözünde canlandırıp kaderini baştan yazabilirsin.

Yılın en şanslı günü olarak adlandırılan 6 Temmuz’da Sirius Güneş kavuşması nedir?

Sirius Yıldızı Kuranı Kerim’de Yeri Var Mı?

Sirius Yıldızı Kuran-ı Kerim’de Şira adıyla geçmektedir. Her yıl 6 Temmuz’da Güneş ile Sirius kavuşur. Bu kavuşum bir yıllık kaderin yazıldığı gün olarak geçer.

Şira Kuran’ı Kerim’de Necm Suresi 49. ayetinde de geçer ve “Ve Şi’ranın Rabbi de O’dur.” denilir.

Sirius Güneş Kavuşumunda Son 8 yılın karşılığının alınır ve 1 yıllık kader yazılır.

Sirius Yıldızı Çin Takviminde Önemi?

Sirius Yıldızı Çin’de Kutsal Kurt olarak bilinir ve rehberlik eden köpek yıldızı olarak geçer.

Mısır’daki astronomik ölçümler ve piramitlerin inşası da Sirius yıldızının konumuna göre şekillenmiştir.

Sirius Yıldızı Görülür Mü?

Evet Sirius Yıldızı gökyüzünde çıplak gözle görülebilir.

Sirius Yıldızı başarının ve liderliğin göstergesidir.

Hint mitolojisinde Sirius Yıldızı Önemi?

Sirius Yıldız Hint mitolojisinde cennetin kapısı olarak geçer. Dünyanın o gün kaderi belirleneceğine inanılır.

Sirius Yıldızı Ne Zaman Güneşle Kavuşacak?

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 08.09’da kavuşumun açısı gerçekleşiyor. Bu kavuşumun etkisi 5-6-7 Temmuz 2022 tarihleri arasına kadar sürecektir.