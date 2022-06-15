Philips Televizyon Alanların Disney Plus Mağduriyeti! Philips’te Disney Uygulaması Neden Yok? Nasıl İzlenir?

Disney Plus Türkiye’ye dün sabah geldi! Merakla heyecanla beklenen Disney Plus platformuna üyelikler başladı.

Ancak bu heyecanı ve beklemeyi Philips televizyon alanlar hayal kırıklığı ile karşıladı. Philips marka Smart televizyonu olanlar Disney uygulamasını indiremedi.

PHİLİPS TVLERDE NEDEN DİSNEY YOK?

Peki Philips televizyonlarda Disney Plus neden yok? Philips televizyonlarında Netflix, Youtube ve Amazon dışında uygulama yer almıyor ve indiremiyorsunuz!

Philips marka smart tvsi olanlar yaşadıkları bu hayal kırıklığı ve öfkeyi sosyal medyadan dile getirdi.

PHİLİPS SMART TV DE DİSNEY PLUS NASIL İZLENİR?

Kullanıcılar sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirdi ve nasıl uygulama olmaz nasıl indirilemiyor böyle bir saçmalık olamaz. Rakuten diye Türkiye’de olmayan kullanılmayan bir şey bile mevcut ancak Disney Plus, Exxen, Gain, Puhu TV gibi başka uygulama indiremiyorsunuz yorumlarında bulundu.