Instagram Çöktü mü? Instagram’a Ne Oldu? Neden Paylaşım Yapılamıyor?

Sosyal medya platformu instagram yine çöktü mü? Instagrama girenler hikaye paylaşımı ve fotoğraf çekimi yapamadı!

Instagram’a ne oldu? İnstagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek?

29 haziran 2022 salı instagram çöktü! Instagrama giriş sağlanamıyor! Instagram’a neden girilemiyor? Instagramdan paylaşım yapılamıyor.

DÜNYA GENELİNDE ÇÖKTÜ!

Twitter da insanlar instagramdan paylasim yapamadıklarını dile getirirken dünya genelinde instagrama giriş yapılamıyor!

Instagram sadece Türkiye de değil dünya genelinde bazı ülkelerde de kullanılamıyor. Peki ama neden?

Instagram hesaplarına girenler hikaye kısmında fotoğraf paylasamadıklarını fark etti. Ancak bazi kullanıcılar da hiç bir sorun yaşanmadı.

İnstagramdan hikaye story paylaşmak isteyenler blur sekilde bir görüntü ile karşılaştı. Instagrama ne oldu? Görüntüler neden açılmıyor? İnstagramdan story paylaşılamıyor!

Bazı kullanıcılar bir kaç gündür instagram hesaplarından fotoğraf çekmediklerini söyledi ve hikaye paylaşamadıklarını dile getirdi.

Dünya genelinde özellikle latin ülkelerinde instagramdown etiketi ile Twitter da instagramin çöktüğü dile getirildi.

İnstagram ne zaman düzelecek?

Fotoğraf ve video paylaşım platformu instagramın ne zaman düzeleceği merak ediyor.

Şu an için Facebook tan herhangi bir açıklama yayınlanmadı ancak güncelleme nedeniyle bir kac gündür bu sorunun yaşandığı tahmim ediliyor.