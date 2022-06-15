Disney Sonrası Netflix Kaç Abone Kaybetti? Ardı Ardına Üyelik İptali Gerçekleşti!

Disney’in Türkiye pazarına girmesi sonrası Netflix aboneleri yüksek fiyatlandırma ücretini de göz önünde bulundurarak üyeliklerini iptal ettirdi ve Disney’e geçiş yaptı!

Disney Plus Ortadoğu pazarına girmesiyle 14 Haziran yani dün Türkiye’de yayın hayatına başladı. Disney platformu Türkiye’de açılır açılmaz üyelikler ardı ardına başladı.

Sosyal medyada Disney Plus rüzgarı esti! Kullanıcılar Disney Plus üyeliklerini başlattıklarını sosyal medyadan tek tek paylaşmaya başladı.

NETFLİX İPTALLERİ BAŞLADI!

Disney Plus’un gelmesiyle rakip Netflix için işler kötüye gitti. Netflix’in havası söndü mü? Netflix dünden beri kaç abone kaybetti? Netflix 14 Haziran 2022 Disney’in başlamasıyla kaç abonesi üyelik iptal etti?

Disney’in Türkiye’de yayına başlamasıyla bir diğer dünyanın en ünlü platformu Netflix’de aboneler üyeliklerini iptal etmeye başladı.

Netflix’in yaptığı zamlar sonrası aboneler seslerini yükseltmeye başlamıştı. Disney’in de gelmesiyle Netflix’in işi zorlaştı ve aboneler tek tek üyelik iptaline başladı.

NETFLİX’İN YÜKSEK FİYATLARI ETKEN OLDU!

Netflix’teki en ucuz üyeliğinde çözünürlüğün düşük olması ve Disney’in üyelik fiyatından pahalı olması aboneler çileden çıkarttı ve Netflix üye kaybetmeye başladı.

Bu durum ne kadar sürecek? Disney Plus rüzgarı şimdilik sadece merak mı, Netflix eski günlerine dönecek mi göreceğiz..