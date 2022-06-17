Sürücüler zil takıp oynadı! Benzin, dizel, mazot ve LPG fiyatları sıfırlanıyor! Herkese akaryakıt indirimi geldi… 24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı iki ülkenin sahip oldukları emtia varlıklarına değer kazandırdı. Bu kapsamda 130 dolar seviyesine ulaşarak bir rekora imza atan brent petrol, ülkemizde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin litre fiyatını 25 TL’ye kadar dayandırdı. Sonrasında savaş halinde olan iki ülke arasında başlatılan müzakere süreci ile brent petrol gerilemiş olsa da akaryakıt fiyatları yükselmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta arka arkaya zamlar alan ve yeni hafta itibari ile de zam almaya devam eden akaryakıt fiyatları, gündelik hayat akışı içerisinde araç kullanmak mecburiyetinde olan vatandaşların isyan etmesine sebep oldu. Son aldığı zam ile 29 TL sınırını aşan motorin ve 28 TL sınırını aşan benzin, kamu bankalarını harekete geçirdi. Vakıfbank ve Ziraat Bankası, yalnızca mevcut müşterilerinin kullanımına açık olan akaryakıt kampanyalarının ayrıntılarını, kamuoyu ile paylaştı.

Vakıfbank Akaryakıt Kampanyası 2022

Vakıfbank, bireysel World kart kullanıcısı müşterileri için yeni bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sayfası aracılığı ile duyurulmuş olan akaryakıt kampanyasına göre 30 Haziran tarihine kadar 4 farklı günde 250 TL ve üzeri tutarlarda akaryakıt harcaması yapan tüm mevcut müşterilere 60 TL tutarında para puan hediyesi verileceği bilgisi kaydedildi.

Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022

Ziraat Bankası, bireysel Bankkart kullanıcısı müşterileri için yeni bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili karttan yapılan her 250 TL ve üzeri tutarlı akaryakıt harcamasına yüzde 5, toplamda ise 40 TL tutarında hediye para tanımlamasının yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Kamu Bankalarının Akaryakıt Kampanyalarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 60 TL para puan kazanımlı akaryakıt kampanyasına, bankanın mobil uygulamasında yer alan “Cepte Kazan” butonu aracılığı ile katılım sağlanmaktadır. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen akaryakıt kampanyasına ise bankanın internet bankacılığı kanalı, mobil uygulaması, şubeleri ve çağrı merkezi aracılığı ile katılım sağlanabilmektedir.