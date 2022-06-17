Yargı Dizisinde Son Dakika Ayrılığı! Sezon Başlamadan Flaş Veda Haberi!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı sezon finalinde olmasına rağmen kötü haberle döndü!

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı Yargı dizisi geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlardan biri olmuştu.

Özellikle güzel oyuncu Pınar Deniz’in hayatını değiştiren dizide flaş bir ayrılık haberi geldi!

Sezon finaline giden Yargı dizisi gelecek sezon Ilgaz gerçekten öldü mü? Ceylin Ilgaz’ı öldürdü mü soruları ile başlayacak..

Ancak diziden son dakika bir ayrılık haberi geldi!

Ay Yapım imzalı senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Yargı dizisi yeni sezona beklenmedik bir ayrılıkla başlayacak.

Dizinin sevilen ismi Savcı Pars’ın kardeşi Neva karakteri diziye veda etti. Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu diziye veda etti.

Başak Gümülcinelioğlu’nun dizide hikayesi bittiği için ayrıldığı belirtildi.