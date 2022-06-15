Warner Bros Amber Heard’ü Kovdu! Aquaman 2’den Tüm Sahneleri Silindi!

Hollywood’un en sansasyonel davası olan Johnny Deep ile Amber Heard davalarının yankıları devam ediyor.

İlk olarak güzel oyuncu Amber Heard evli olduğu Karayip Korsanları’nın Kaptan Jack Sparrow’su Johnny Deep’in kendisine evlilikleri boyunca şiddet uyguladığını iddia etmişti. Amber Heard boşanma davasında ortaya pek çok ses kaydı, mesajlar ve gizli çekim video görüntüleri kanıtları sunmuştu.

Tüm bu kanıtlar üzerine Disney en önemli aktörü olan Johnny Depp’i kovmuştu. Ancak daha sonra Deep bu kez Amber Heard’e karalama davası açmıştı. Bu davanın duruşmaları her hafta canlı yayın olarak verilmiş ve tüm dünya izlemişti. Bu sefer de işler Amber Heard için tersine dönmüş bu dava da Deep’in eli kuvvetli olmuş ve davayı kazanmıştı.

Karalama davası sonrası Amber Heard büyük antipati toplamıştı. Ve beklenen son oldu. Bu sefer de Amber Heard işinden kovuldu.

Warner Bros şirketi Amber Heard’ün bütün sahnelerini Aquaman 2’den çıkardı. Heard’ün rolü için yeni bir oyuncu için seçmelerinin başladığı açıklandı..