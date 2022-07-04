Ve musluklar fora edildi! Emeklilere 5 bin TL karşılıksız ödeme yapılıyor! Saat 16:00’ya kadar başvurun

Bugün ajanslara düşen bir haber milyonlarca emekliyi bayram öncesi mest etti. Bu anlamda özel bankalar arasında çok önemli bir yere sahip olan Garanti BBVA emekli maaşlarına ek olarak 5 bin TL’ye kadar ödeme yapacağını resmen açıkladı. Bugün bankadan gelen açıklama bağlamında emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 5 bin TL’ye varan cazip nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.

Emeklilere 5 bin TL karşılıksız ödeme

Garanti BBVA, maaşlara göre emekliye geri ödemesiz para verecek. 2 bin 500 TL emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Öte yandan her hangi bir emekli yakınınızı getirdiğiniz zaman bu ödemeye ek olarak 250 TL’de ilave para alıyorsunuz.

Garanti BBVA’da emekliler için avantajlar bitmek tükenmek bilmiyor. Bu anlamda maaşını bu bankadan alanlar için mobil uygulamadan ve internet şubesinden yapacağınız havale EFT için ücret alınmıyor.

Emekliler İçin Promosyon Nasıl Alınır?

Her ay ödenmekte olan emekli maaşı asgari ücretteki artış ve gelecek asgari ücret zammı ile en az 4000 TL olacak. 4000 TL olan emekli maaşı emekliler için büyük müjde! Promosyon ödemesi farklılık gösteren bir durumdur. Bankaların yapmış olduğu kampanyalarda emekli maaşını çekeceği banka promosyon olarak emekliye 3000 TL ye kadar ödeme yapmakta. Bankaların sunduğu promosyon miktarı farklılık göstermektedir.

Maaşını promosyon veren bankalardan alan emekliler 3000 TL ye kadar kazanç sağlıyor. Emekli maaşını avantaj sağlayan bu bankalara taşıyan emekliye anında 3000 TL ye kadar ödeme yapılıyor. Bankaların sitelerinde yayınlanan avantajlardan faydalanmak için düzenli takip edilmelidir. Bankanın emeklilere sunduğu fırsatlar emekliler için büyük kazançlar sağlamaktadır.