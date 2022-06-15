Usta İsim Neşet Ertaş İle İlgili yeni gerçek ortaya çıktı

Usta halk ozanı Neşet Ertaş ile ilgili şok eden çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti flaş bir gelişme ile gündeme geldi. Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın vefat etmesinin ardından peş peşe vasiyet haberleri gelse de gerçek vasiyet en sonunda ortaya çıktı.

Güçlü sesi ve eşsiz yorumu ile hafızalara kazınan Neşet Ertaş ile ilgili çok çarpıcı bir iddia yaşandı. Söz konusu halk sanatçısının gerçek vasiyetinin ne olduğu anlaşıldı. Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti yakınları tarafından açıklandı. Bu konuda yaşanan karmaşa ise Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyetinin açıklanması ile sona erdi.

Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın Gerçek Vasiyeti Ortaya Çıktı

Ünlü halk ozanı ve sevilen seslerden olan Neşet Ertaş’ın vasiyeti ile ilgili yakınları bir açıklamada bulunmuştu. Sanatçının yakınları ve akrabaları usta ismin hayatının film olmasını istemediğini vasiyet ettiğini belirtmişti. Ancak bu vasiyetin gerçekleri asla yansıtmadığı iddia ediliyor.

Söz konusu başarılı ismin bu şekilde bir vasiyette bulunmadığı öğrenildi. Neşet Ertaş’ın ailesi hayatının film olmasını istemediği konusunda vasiyetinin bulunduğunu ifade etmişti. Ancak merhum sanatçının 2011 yılı içerisinde verdiği bir röportaj bu tezi tam manasıyla rafa kaldırdı. Ailesinin ise bu şekilde bir açıklama yapması gündemde farklı tartışmaları da beraberinde getirerek dikkat çekmeyi başardı.

Merhum Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın Gerçek Vasiyeti Neydi?

Merhum sanatçı Neşet Ertaş ile ilgili çok çarpıcı bir gelişme gündemi tam anlamıyla sarsacak nitelikteydi. Dijital Sanatlar Yapımevi usta sanatçının hayatını ele alan Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli filmin çalışmalarına başlarken ailesi ile bu yapımevi hakkında bir dava açtı. Açılan bu dava sebebiyle ise filmin çekimlerine ne yazık ki ara verilmek zorunda kaldı.

Filmin kısa fragmanları da yapılırken mahkeme tarafından açılan dava kapsamında çekimlere ara verilmek zorunda kalındı. Ancak gerçeklerin bu yönde olmadığı ve usta ismin bu şekilde bir vasiyet vermediği anlaşıldı. Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Davayı Kazanan Taraf Dijital Sanatlar Yapımevi Oldu

Neşet Ertaş’ın ailesi tarafından açılan vasiyet davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme tarafından alınan karara göre davayı kazanan taraf Dijital Sanatlar Yapımevi oldu. Verilen karara göre yapılan açıklamada sansür sonucu yansıtacak şekilde yasaklama asla yapılamaz bilgisi ortaya çıktı. Bu ise yapımevinin lehine olarak geçti.

Bir TV kanalında yapılan söyleşiler neticesinde ise filmin çekimlerinin yapılacağı kararı alındı. Sinemaseverler şimdi Garip Bülbül Neşet Ertaş filmini izlemek için deyimi yerinde ise dört gözle bekliyor. Mahkeme tarafından verilen bu karar yapımevini de harekete geçirdi. Filmin çekimleri ise şimdi tam gaz devam ediyor. Alınan bilgilere göre usta ismin hayatının ele alındığı film yakın zamanda hayranları ile buluşacak.

Neşet Ertaş’ın Ailesi Alınan Karara Tepki Gösterdi

Dijital asnatlar yapımevi alınan kararla birlikte yeni bir açıklama yaparak usta isim Neşet Ertaş’ı gelecek nesillere tanıtacağız ve yaşatacağız şeklinde duyuruda bulundu. Son Abdal Neşet Ertaş’ın hayatının anlatılacağı film için gereken bütün izinlerin alındığı ve filmin çekimlerine de başlandığı belirtildi.

Neşet Ustanın ailesi ise alınan bu karara bir hayli tepki gösterdi. Ancak alınan bu karar kesinleşti. Dijital Sanatlar Yapımevi bu karar karşısında çalışmalarına devam ediyor. Usta isim bu film ile gelecek nesillere tanıtılacak. Yaşanan bu gelişmeler ise Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyetini de ortaya çıkarmış oldu.