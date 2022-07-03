Türkiye İşveren Sendikaları Kurumundan İstihdam Korunması Kararı

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu yönetim kurulu başkanı Özgür Burak Akkol henüz devam etmekte olan asgari ücret konusu ile ilgili beklenen yazılı açıklamaya gerçekleştirdi. Akkol, belirlenecek ek zammın ardından Asgari ücretin vatandaşları mutlu etmesini ve hayırlara vesile olmasını diledi. Hem işçi hem işveren hem de kamunun uzlaşması ile birlikte asgari Ücret konusunda bir karar alındığı belirtildi.

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir şekilde istihdamın korunmasını sağlayacak ve artışına neden olacak şekilde düzenlemeler yapılmasının oldukça önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti. Yapılacak olan düzenlemeler ile ilgili detaylı açıklamalar yapan yönetim kurulu başkanı Özgür Burak Akkol’dan asgari ücret zammı ve istihdam ile ilgili kararlar konusunda yazılı açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar merak ediliyor.

Özgür Burak Akkol’dan Asgari Ücret İle İlgili Yazılı Açıklama Geldi

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol beklenen asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yazılı bir açıklamayı gündeme getirdi. Asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek olan toplantılar yapıldı ve yapılan toplantılar sonrasında ilk açıklamalar yayınlandı. Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı asgari ücrette dengelerin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu’nun var olan bu duruma el atacağına belirten Yönetim Kurulu başkanı Özgür Burak Akkol çalışanlar ile herhangi bir ayrım yapılmadan İşletmeleri koruyan dengeli bir durum oluşacağını da belirtti. İşverenlerin maliyetleri konusunda da dengenin oturtularak istihdamın korunmasını ve istihdamı artıracak yönelimler için büyük önem teşkil ettiğini düşündüklerini de ekledi.

İstihdamın korunarak artırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Akkol konu ile ilgili çalışmaların süreceğini belirtti. İşveren maliyetleri konusuna da değinen Özgür Burak Akkol verilecek olan ek teşvikler sayesinde dengenin de sağlanacağını belirtti.

Vergiler Azaltıldı

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret tespit komisyonunda ürünlerin artan fiyatları ve taşıma maliyetleri gibi durumların oluştuğunu, Rusya ilk Ukrayna Savaşı ile ilgili küresel sorunların oldukça belirsiz bir ortam oluşturduğunu bunun da pek çok sektörü negatif yönde etkilediğini söyledi. Normal şartlar altında Asgari ücretin 2022 yılının tamamı için geçerli olduğunu tekrar belirten yönetim kurulu başkanı Akkol, 2022 yılı asgari ücretler ile ilgili yılsonunda yapılan görüşmeler üç kurumun birden uzlaşması ile sonuçlanmıştı.

Fakat artan enflasyon sonrası vatandaşın alım gücünün azalması ile ek görüşmeler sağlandığı şeklinde ifade de bulundu. Buna ek olarak 2022 yılı içerisinde ücretler üzerindeki vergilerin azaltılması ile ilgili de tarihi bir değişim ile yol alındığını ifade etti. Asgari ücret bedellerinin gelir ve damga vergisinden ayrı tutulmasının da altını çizdi.

İstihdamın Sağlanması ve İstihdam Artışı Hedefleniyor

Küresel anlamda ekonomik buhrandan geçilen bu süreçte hükümet ile birlikte hareket edildiği belirtildi. İstihdam sağlanması ve istihdamın artırılması ile ilgili verilecek desteklerin bir hayli önemli olduğu yine toplantıda belirtilen detaylar arasında yer alıyor. Gerçekleştirilecek çalışmaların bütün işyerlerini dahil edecek şekilde önemli olduğunun altı çiziliyor.

Sahip olunan bu yaklaşım ayırt etmeksizin tüm işletmeler için geçerli olacak. İşletmelerin karşı karşıya kaldıkları problemlerin değerlendirilmesi talep ediliyor. Aynı zamanda işverenin maliyetlerinin ek teşvikler sayesinde dengeye oturtularak istihdamın korunması ve artırılması ile ilgili adımlar atılması konusundaki görüşlerin ne kadar önemli olduğunun da tekrar altı çizildi.