Tuba Büyüküstün Estetik Yaptırdı! Estetik Yapanları Eleştirmişti!

Doğallıktan yana olduğunu söyleyen Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı!

Eski sevgilisi Umut Evirgen’in Serenay Sarıkaya ile aşkını sosyal medyadan ilan etmesi üzerine gözlerin çevrildiği Tuba Büyüküstün estetik yaptırarak dikkat çekti.

Daha önceki röportajlarında sürekli olarak doğallıktan yana olduğunu vurgulayan Tuba Büyüküstün yüzüne estetik yaptırdı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarda yüzündeki değişiklikle dikkat çekti. Kulislerden kulak kulağa yayılan bilgiler göre de Tuba Büyüküstün estetik operasyon yaptırdı.

Daha önce Tuba Büyüküstün estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söylemişti. Ancak Tuba Büyüküstün de büyük konuşmanın diyetini ödedi.

Tuba Büyüküstün yüzüne dolgu yaptırdı!

İlk olarak Çemberimde Gül Oya dizisinde gençliği ve güzelliği ile dikkat çeken Tuba Büyüküstün daha sonra Ihlamurlar Altında, Asi, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı gibi dizilerde yer alan 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün yeni dizisi vizyonu öncesi estetik yaptırdı.

28 Temmuz’da Netflix dizisi Zeytin Ağacı ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 39 yaşındaki ve iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı.

Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşan Tuba Büyüküstün’ün yüzündeki değişim dikkat çekti.

Tuba Büyüküstün daha önce estetik yaptıranlar için “Ben çok kendime bakan biri değilim. Bakanlara çok saygı duyuyorum, hayran kalıyorum ama ben başarılı değilim o konuda. Estetik yaptırmak bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor. Güzel uygulamalar var ama ben doğaldan yanayım. Ben zaten iğneden korkarım. Herkes birbirine benzemeye başladı. Tek prototipe dönmeye başladı. Tatsız durum” demişti.