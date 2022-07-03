Son dakika bodrum’da yangın. Bodrum Gümbet neresi yanıyor? Bodrum Gümbet yanan yer merak ediliyor. Bodrum Gümbette son dakika yangın sebebi merak ediliyor.

Türkiye’yi çok korkutan orman yangınları sonrası çıkan her yangın vatandaşları korkutuyor. Bu sefer bodrum bir yangın çıktı. Bodrum da neresi yanıyor, Bodrum Gümbed yangın yeri merak ediliyor. Özellikle yangın söndürme helikopterleri ve uçakları peş peşe geçtiği Bodrum’da yanan yer merak ediliyor!

3 temmuz 2022 Bodrum Gümbet yangını

3 temmuz pazar günü Bodrum Gümbet çıkan yangının sebebi belli oldu. Bodrum’da yanan yer bir fırın olduğu öğrenildi. Fırında çıkan yangın kontrol altına alınamadı.

Bodrum Gümbet yer alan fırının yangın sebebi bilinmiyor ve kontrol altına henüz alınmış değil. Tüm itfaiye ekibi hem karadan hem havadan Bodrum Gümbet yangının söndürmek için seferber olmuş durumda.