Sevmek Zamanı Dizisinin Başrolleri Deniz Işın ve İlhan Şen ilk defa konuştu

ATV de yaz sezonunda ekrana gelecek olan Sevmek Zamanı dizisinin, farklı bir yapım olması bekleniyor. Dizinin başrollerinde ise Deniz Işın ve İlhan Şen yer alıyor. Dizide dram ve romantizm bir arada işlenecek. Dizinin yayınlanan fragmanı ile tutkulu bir aşk hikayesi ve ilgi çekici konular yer alacağa benziyor. Özellikle Firuze ve Kaan karakterlerinin birbirleri ile uyumu dikkat çekti.

En son Sefirin kızı ve Masumiyet dizilerinde rol alan Deniz Işın, yeni başlayacak projesi ile yeniden ekranlara gelecek. Özellikle oynadığı masumiyet dizisi ile Oldukça dikkat çekti. Aslen İzmirli olan ve 1992 yılında doğan Deniz Işın, Leyla ile Mecnun dizisinde de oldukça dikkat çekti. Bizden ne olur projesi ile de adından söz ettirdi.

Deniz Işın, sevmek zamanı dizisi ile ilgili oldukça heyecanlı olduğunu da belirtti. Sevmek zamanı adlı dizide Firuze karakterini canlandıracak olan Deniz Işın, yeni canlandıracağı karakteri ile ilgili çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Bir diğer başrol olan İlhan Şen ise Kaan karakterini canlandıracak. Kısa süre önce aşk mantık intikam dizisinde oynayan İlhan Şen, yeniden yaz dizisi ile ekranlarda olmaya karar verdi. İlhan Şen, yeni dizisi için her şeyin güzel ve yolunda gittiğini belirtti. Ayrıca Kaan karakterinin hisleri için de heyecanlı olduğunu belirtti.

Kaan karakterinin yaşanmışlıkları ve hissettiği duyguların etkileyici olması, izleyici de de bir etki oluşturması bekleniyor. İlhan Şen in canlandıracağı Kaan karakteri, hissiyat ve duygu açısından dikkat çekici bir karakter olması bekleniyor. Geçmişteki ve yaşadıkları olaylarla, Kaan karakterinin pek çok kişide etki bırakması bekleniyor.

Sevmek Zamanı Dizisinin Konusu

Yaz aylarında ATV de ekranlara gelecek olan Sevmek Zamanı dizisi, başrol oyuncuları ve konusu ile şimdiden dikkat çekiyor. Sevmek zamanı dizisinin yapımını süreç film üstleniyor. Senaryosunu ise Nalan Merter savaş kaleme alıyor. Dizi 20 Haziran akşama 20.00 da başlayacak.

Sevmek zamanı dizisi konu olarak, Kaan ve Firuze adlı iki gencin, hayatlarının bir günde değişmesini anlatıyor. Aynı zamanda Kaan ve Firuze’nin birbirlerinin hayatlarını nasıl dram şekilde etkilendikleri konu alınıyor. Dizi dikkat çekici konusu ve oyuncu kadrosu ile yaz aylarında ekrana gelecek. Merakla beklenen sevmek zamanı dizisinde, konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Sevmek Zamanı Oyuncu Kadrosu

Sevmek zamanı Dizisinin oyuncuları da oldukça dikkat çekiyor. Başrollerinde Deniz Işın ve İlhan Şen bulunuyor. Ayrıca Serenay Aktaş, Toprak Can Adıgüzel, Nimet İyigün ve Çağdaş Onur Öztürk gibi pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Haziran ayında başlayacak olan diziyi, pek çok kişi heyecanla bekliyor.

Yeni başlayacak olan Sevmek Zamanı dizisi, dram ve romantizmi bir arada bulunduruyor. Dizinin konusu ve tutkulu hikayesi izleyici tarafından dikkat çekecek olan bir dizi olması bekleniyor. İlgi Çeken konusu ve sevilen oyuncu kadrosu ile iddialı yaz dizileri arasında olması bekleniyor.

Sevmek zamanı dizisinin uyarlama olup olmadığı da merak konusu oldu. sevmek zamanı dizisi, uyarlama değil, orijinal senaryo olarak ekranlara gelecek. Bu yüzden de güzel bir yaz dizisi olması bekleniyor. Özellikle dram ve tutku seven kişiler için sevmek zamanı dizisi heyecanlı olacak.

Sevmek zamanı dizisini, 20 Haziran’dan itibaren ATV ekranlarında izlemek mümkündür. İlk bölümü yayınlanacak olan sevmek zamanı dizisi, yaz ekranlarına damgasını vuracak diziler arasında yer alıyor.