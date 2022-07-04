Selçuk Geçer, Merkez Bankası’na operasyon dedi! Doları altını olanları uyardı! Çarşı pazar karışacak! Tarih verdi

Doğru tahminleri ve net açıklamalarıyla öne çıkan ve özellikle altın ve dolar kuru hakkında yorumlarıyla güvenilen isimlerden biri Selçuk Geçer’dir. Yatırımcıların güvendiği bir isim olması dolayısıyla açıklamaları her zaman ilgiyle takip ediliyor. Son zamanlarda bu isim vatandaşları korkutan birtakım gelişmeleri ortaya çıkardı. Meşhur ekonomistin çizdiği korkutan tablo, Merkez Bankası’nın büyük bir operasyon içinde olduğuyla ilgilidir!

Dolar ve altın kuru milyonlarca yatırımcı tarafından takip edilmektedir. Sosyal medya hesabı üzerinden şok edici açıklamalarda bulunan Selçuk Geçer, yeni bir operasyonun yapıldığını ortaya attı. Son gelişmeleri paylaşan isim, Merkez Bankası’nın çok yanlış bir adım attığını öne sürdü. Bu bilginin doğru olmaması temennisini de ileterek büyük bir merak oluşturdu. Peki, Merkez Bankası operasyonunun detaylarında neler var? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntılar!

Merkez Bankası Operasyonu Hakkında Çarpıcı Detaylar!

Yeni bilgilerle altın kuru hakkında bilgi veren ünlü ekonomist, Merkez Bankası’nın doları düşürmek için atılan adımı gösterdi. Buna göre piyasa liderlerinden alınan bilgiler doğrultusunda Merkez Bankası doları düşürmek için altın rezervlerini harcamaya başladı! Haber ülkenin her tarafında büyük bir paniğe neden yarattı. Tartışmalar Merkez Bankası’nda TL ve Dolar rezervlerinin bittiği üzerinde dönüyor.

Doları Altını Olanlar İçin Korkutucu Gelişmeler

Selçuk Geçer korkutan tabloyla alakalı ayrıca daha bunların iyi günlerimiz olduğu yorumunu da ekledi. Piyasaya en hakim isimlerden biri olan Geçer’in Twitter hesabından yaptığı bu açıklamalar pek çok yatırımcıya şok etkisi yarattı. Merkez Bankası’nın yirmi beş milyar dolar tutarındaki altının satışını yapması tepki çekti. İngiltere Merkez Bankası rezervlerinde bulunan altının satılması iddiasının yalan olması temennileri yükseliyor.

Son kalan rezervlere bakıldığında, 13 Mayıs 2022 tarihinde Merkez Bankası’nın net rezervlerinde yaşanan düşüş 3,5 milyar olup 11,5 milyar seviyesini gördüğü açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin devam etmesi halinde oldukça kötü sonuçların bizi beklediğini Selçuk Geçer ifade etmektedir. Döviz rezervleri bitince altın rezervlerinin harcanmaya başladığı iddiası pek çok yatırımcı için korkutucu bir şema çiziyor.