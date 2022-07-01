Sedat Peker İfşaladı! Yıldırım Demirören ile Buket Aydın İlişkisi Sosyal Medyayı Salladı!

Sedat Peker ifşası yine sosyal medyayı salladı!

Twitter’da yine Sedat Peker ifşaları gündem oldu. Peker’in hedefindeki isim bu sefer tartışmalı isim Yıldırım Demirören’di.

Yıldırım Demirören’in yolsuzlukları gündem olurken ayrıca yaşadığı yasak aşk da gündem oldu. Yıldırım Demirören’ün yasak aşk yaşadığı sunucu kim ortaya çıktı.

DÜĞÜNE DAVETSİZ GELİP DEMİRÖREN’İN EŞİNİN KARŞISINA ÇIKTI

Yıldırım Demirören’in daha önce de adı Buket Aydın ile anılmıştı. Bu yasak aşk iddiası ilk olarak Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören’ün düğününde ortaya çıkmıştı.

Demirören Ailesi sunucu Buket Aydın nedeniyle gerilmiş ve bu yasak aşk ailede büyük bir gerilime neden olmuştu. Buket Aydın bu düğüne davetsiz olarak gitmiş ve Demirören’in eşi Revna Demirören “Bu kızın ne işi var? Kim çağırdı buraya” diyerek tepki gösterdi.

BUKET AYDIN EVLİ SEVGİLİSİNE GÜVENİP KANALDAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ KOVDURMUŞTU!

Sedat Peker’de videolarında Yıldırım Demirören için daha önce de “pambık” ifadesinin kullanmıştı.

Buket Aydın evli zengin sevgilisi Yıldırım Demirören’e güvenerek daha önce de Demirören Medya Grubu’nda tartıştığı güvenlik görevlilerini işten attırmıştı.