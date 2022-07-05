Sarallar Kimdir? Sarallar Lideri Kim? Sarallar Nereli?

Sarallar operasyonunda ünlü isimler de ifade vermek için gözaltına alınınca Sarallar kimdir merak uyandırdı!

13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı ve 119 kişinin gözaltına alındı. Sarallar operasyonda bazı ünlü isimlerde emniyete ifade için çağrılınca Sarallar operasyonu nedir merak edildi.

Sarallar kimdir? Hangi ünlüler emniyete çağrıldı? Sarallar ile ünlülerin ilgisi nedir? Sarallar ne suç işledi? Sarallar kurucusu kim? Sarallar hangi partili?

Sarallar Kimdir?

Trabzon’un Of ilçesi kökenli İstanbul’da etkin organize suç örgütüdür.

Burhanettin Saral ve Ümit Saral liderliğinde 347 silahlı mensubu vardır. Alaettin Çakıcı’dan sonra en büyük ikinci organize suç örgütüdür. Siyasi olarak çoğu örgüt gibi gibi ülkücü çizgidedir.

Sarallar 90’lardan 2005 yılına kadar Hüseyin Saral tarafından yönetildi. 2005 yılında Hüseyin Saral öldürülünce liderlik Burhanettin Saral’a geçti ve Ümit Saral, İlyas Saral, Yakup Kerem Saral, Alaattin Saral, Barış Saral ve Zafer Saral’ın yönetiminde devam etti.

Sarallar mafya suç örgütü 2004 yılında beri Sedat Şahin’in lideri olduğu bir başka Karadeniz kökenli mafya ailesi Şahinler ile yaptıkları çatışmalarla ünlüdürler.

ÜNLÜLER DE İFADEYE ÇAĞRILDI!

Sarallar operasyonu kapsamında Aylin Coşkun, Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin, Elif Karlı gibi ünlü isimler emniyete gelerek operasyon kapsamında ifade verdi.