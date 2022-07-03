Sait Genay Hala Karedeniz Şivesi Etkisinde

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Osman’ı oynayan Sait Genay yeni dizisinde Karadeniz şivesi ile esprili şeyler paylaştı. Pazar günleri ATV’ de ekranlara gelen hem çekim yerleri hem de dikkat çekici hikâyesi ile seyircinin beğenisi kazandı. Özellikle oyuncuların başarısı ile öne çıkan projelerden birisi olduğu söylenebilir. Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizi tecrübeli isimlerin de oynadığı önemli projelerden birisi.

Bir döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Osman Hopalı karakteri ile Sait Genay da dizide rol alan oyunculardan birisi. Gül Masalı dizisinde başrol oyuncularından olan ve Toprak karakterini canlandıran Erdem Kaynarca, sette yaşanan bir anıyı anlattı.

Karadeniz Şivesi Yakasına Yapışmış

Sait Genay ile bir yemek sahnesi çekimi esnasında, ünlü oyuncunun Karadeniz şivesinden dolayı sorun yaşadığını söyleyen Erdem Kaynarca, bu sahneyi çekerken, biraz zorlandıklarını açıkladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinin etkisinden hala çıkamayan oyuncunun, bu sezon hem Yargı dizisinde Kemal rolünü oynamış hem de Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde de bir dönem yer almıştı.

Sait Genay, şimdilerde Isparta’da dizi çekimlerinde ve yörenin şivesine uyum sağlamakta biraz zorluk çekiyor. Erdem Kaynarca çekimler esnasında zorlandıkları anlardan, şu şekilde bahsetti.

Aslında kendisinin memleketi Isparta. Ama uzun yıllardır Karadeniz dizilerinde oynuyor. Bu yüzden hala Karadeniz şivesinin etkisi var. Yemek masası sahnemiz vardı ve Karadeniz şivesi yine dilinden düşmeyince, bizim için çekmesi biraz zaman aldı ve zor oldu. Aynı cümle için iki tane şive konuştuğu için çok güldük ve çekimler biraz zor bitti “ dedi.

Gül Masalının Tanıtımı Dikkat Çekti!

Atv’nin yeni dizilerinden biri olan Gül Masalı’nın oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği konusundaki detaylar, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gül Masalı dizi oyuncuları, konusu hakkında birçok detayı öğrenmek mümkün. Dizi pastel yapım imzası taşıyor.

Yeni bir dizi olan ve seyirci ile buluşan Gül Masalı’nda birçok Yeni ve Eski oyuncu yer alıyor. Gül Masalı dizisi, her Pazar akşamı saat 20.00’de ATV’de ekranlara geliyor. Yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün yaptığı dizi de yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor.

Dizinin senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu yazdı. Yeni dizilerden Gül Masalı izleyici karşısına geçtiğimiz günlerde çıktı. Gülper Özdemir’in başrolünde Erdem Kaynarca ile oynadığı dizide tecrübeli isimler de dikkat çekti. Özellikle Sait Genay gibi usta oyuncuların olması dikkat çekti.

Sait Genay Hala Karedeniz Şivesi Konuşuyor!

Gül Masalı dizisi ATV’ nin sevilen bir yapımı olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde Seyirci ile buluşan dizi beğenildi ve tam puan aldı. Bundan sonraki bölümler de reytinglerin nasıl olacağı merak ediliyor. Gül Masalı dizisi her Pazar saat: 20’de ATV ekranlarında olacak. Dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Oyuncular dizi setinde yaşadıkları komik anlardan bahsetti.

Erdem Kaynarca’nin Sait Genay hakkında anlattığı küçük anı, güldürdü. Dizi de Sait Genay Erdem Kaynarca’nın dedesini oynuyor. İkisinin yemek masasında oturduğu bir sahne çekiminde, Sait Genay Karedeniz Şivesi ile Isparta şivesini sürekli olarak karıştığı için, sahnelerin çok uzun sürdüğünü söyleyen Erdem Kaynarca, çekimler esnasında hem eğlendiklerini hem de zorluk yaşadıklarını söyledi. Aslen Isparta’ lı olan Sait Genay’ın Isparta şivesine girmekte güçlük yaşadığından bahsetti. Gül Masalı dizisi dikkat çekici konusu ile izleyicinin beğenisini kazandı.