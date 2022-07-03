Perakende Sektöründe Son Dakika Sıcak Gelişmeler Ortaya Çıktı

Toptan ve perakende sektöründe son dakika ve sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan yeni gelişme ile birlikte ise çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Bu iddiaya göre ise perakende sektöründe hisselerin potansiyeli yansıtıp yansıtmadığına dair araştırmalar hızlı bir şekilde yapılıyor. Ortaya çıkan sorunlar arasında ise perakende hisselerinin potansiyeli yansıtıp yansıtmadığı yer alıyor.

Bu durum her ne kadar tartışmalara neden olsa da insanlar araştırma yapmaktan asla vazgeçmiyor. Perakende alanında yapılan faaliyetler konusunda hisse ve potansiyel detayı her zaman ön planda yer alıyor. Kişiler ise bu konu üzerine net bir açıklama yapılmasını merak içerisinde bekliyor.

Perakende Hisselerinde Neler Yaşanıyor Hisseler Gerçek Anlamda Potansiyeli Yansıtıyor mu?

Gündeme gelen yeni bir gelişmenin içeriğinde perakende hisselerinin potansiyeli yansıtıp yansıtmadığı üzerine araştırmalar yapılıyor. Borsa endekslerine de konu olan bu detay ile ilgili olarak çeşitli söylentilerde gündemde yer alıyor. Borsa Şirketleri programının bu haftaki özel konuğu Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Araştırma Bölüm Müdürü Görkem Göker oldu.

Konuya dair ise yaşanan pandemi döneminin ardından tüm dünya ülkelerinde enflasyon artış yaşadı. Bu yüzden gündeme gelen perakende sektörünün geçmiş yıllarda elde ettiği karının devam edip etmeyeceğini ele alan Göker, hangi şirketin diğerlerine göre üstünlüğünün ne olduğu konusundaki görüşlerini açıkladı.

Borsa Şirketleri Programında Öne Çıkan Sıcak Gelişmeler Perakende Hisseleri Ele Alındı

Borsa ve döviz kurlarına ilişkin çok güzel programlar yapılıyor. Borsa Şirketleri isimli özel programa bu hafta oldukça başarılı bir kişi misafir oldu. Kredi Yatırım ve Hisse Senedi Araştırma Bölümü Müdürü Görkem Göker perakende hisselerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan röportajda ise Göker perakende sektöründe geçen yıla dair yaşanan gelişmeleri paylaştı.

Kar ve zarar eden şirketler ile ilgili açıklamalarda da bulunan Göker kar zarar oranlarına da değindi. Görkem Göker hangi şirketin diğer firma ve şirketlerden üstün olduğu konusunda da görüş bildiren Göker perakende hisseleri konusuna da açıklık getirdi.

Enflasyonda Perakende Kar Oranları da Yükselmeye Devam Edebilir

Borsa Şirketleri programına konuk olan Görkem Göker enflasyon ile ilgili olarak ta çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuya dair görüşlerini bildiren Göker enflasyonda perakende kar oranlarında da artış yaşayacağını ifade ediyor. Ancak yaşanan ekonomik olayların da bu konu ile bağlantısı olduğu düşünülüyor. Perakende hisselerinin potansiyeli yansıtması konusuna da değinen Göker bu konuya da açıklık getiriyor.

Önce pandemi dönemi ve hemen ardından tüm dünyada yükselişe geçen enflasyon rakamları ile gündeme gelen perakende sektörü oldu. Bu sektörün geçmiş dönemde elde ettiği karı devam ettirmesini de değerlendiren Göker, hangi şirketin diğerlerine göre üstünlüğünün olduğu konusunda da açıklamada bulundu.

Perakende Sektöründe En Önemli Olan Bilanço Kalemleri

Borsa Şirketleri isimli programda çok çarpıcı konular ele alındı. Dünya ve Türkiye genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerin perakende alanında bugüne kadarki etkilerini detaylarla ele alan Görkem Göker, yılın ilk iki döneminde ki durumu gözler önüne serdi. Perakende açısından önemli bilanço kalemleri ve rasyolardan esinlenerek borsa şirketlerinin performansına yönelik düşüncelerini açık bir şekilde aktardı.

Görkem Göker yaptığı açıklamalar ile bir anda gündemde yer almayı başardı. Perakende hisselerinin potansiyeli en iyi şekilde yansıttığını açıklayan Göker her konuda net açıklamalarda bulundu. Yaşanan son dakika gelişmeler ve öne çıkan detaylar Görkem Göker tarafından bu şekilde değerlendirildi.