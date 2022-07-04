Kara listeye tek çözüm! İlaç gibi geldi! Bu bankalar kredi sicili bozuk olanlara af çıkardı! Herkese 50 Bin TL verilecek!

Kredi sicili bozuk olanlara yönelik yapılan yeni düzenlemeler duyuruldu! Yeni düzenlemeler doğrultusunda kredi puanı düşük olan müşterilere yönelik kredi imkanları bulunuyor. Artan faizler ile kullanıcılar artık kredi almaktan çekinir oldu. Kredi kullanımının azalması bankaları yeni politikalar izlemeye itmiştir. Kısa bir süre önce 1300 puanın üzerinde kredi kullandırılırken bu puan 1000 e kadar düşmüş durumdadır. Bankların geçim kaynağı faiz getirileri olduğundan bankalar artık kredi puanı düşük müşterilere de kredi vermek istiyor. Bir çok bankanın düşen kredi puanı sayesinde bir çok kişi bu imkandan faydalanabilecek.

Kredi Sicili Bozuk Olanlara Kredi Nasıl Alınır?

50000 TL kredi alabilmek için belli bir kredi puanına sahip olmanız gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde bu puan bir çok banka tarafından düşürülmüştür. Düşük bir puana sahip olsanız bile artık kredi kullanmanız mümkündür. Bankaların belirlediği ödeme puanınız ödeme alışkanlıklarına göre artış veya azalış gösterir. Kredi kartı kullanımları ve yapılan düzenli ödemeler kısa sürede kredi notunu yükseltecek bir durumdur.

Fakat her şeye rağmen kredi notu çok düşük olanlar için kredi kullanımı tek başına mümkün değildir. Ama acil kredi ihtiyacı olan kişiler için bankaların kredi kullandırma seçenekleri mevcuttur. Bunun için bir mal varlığının ipotek ettirilmesi veya düzenli gelirli birinin size kefil olması gerekir. İpoteğe verilen malın %80 ine kadar kredi kullanmanız mümkündür. Böylece sicili bozuk olanlarında kredi kullanmaları mümkün hale gelecektir. Burada çekilen kredinin zamanında ödenmesi, kredi notunu da yükseltecektir.

Kredi Puanı Nasıl Yükselir?

Kredi puanını en belirgin ve hızlı şekilde yükseltmek için kredi kartı kullanmak şarttır. Kredi kartına yapılan düzenli ödemeler ile kredi puanları 3 ay gibi kısa bir sürede artış göstermektedir. Kredi puanı ödeme alışkanlıklarına göre belirlenir.

Düzenli ödeme yaptığınızın kanıtı niteliğinde kredi kartı borçlarınızı ödemek kısa sürede puan artışına sebep olur. Kredi kartı kullanımı ile kredi puanında doğrudan bir bağlantı vardır. Burada kredilerinizi zamanında ödemiş olmanız, kredi puanınızın yükselmesinde en etkili yöntem olacaktır.