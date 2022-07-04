Jennifer Lopez’den erkeklere olay sözler tartışma yarattı!

Latin yıldız Jennifer Lopez ex aşkı Ben Affleck ile aşk tazeliyor. Ben Affleck ile magazincilere bol bol poz veren Jennifer Lopez’den erkeklere olay sözler geldi!

Netflix belgeselinde Shakira ile sahne aldığı Super Bowl Half Time’de Shakira’ya söylediği sözler nedeniyle eleştirilen Jennifer Lopez’den tartışma yaratan yeni sözler!

Jennifer Lopez’in erkekler hakkında ki sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri Jlo’ya hak verirken kimileri ise Jennifer Lopez’i topa tuttu.

Peki Jennifer Lopez yine ne dedi?

Ex aşkı Ben Affleck ile yeniden ilişki yaşamaya başlayan Jennifer Lopez erkekler için tartışma yaratan sözler söyledi. Jennifer Lopez “Erkekler 33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız. 33 yaşından genç erkeklerden kaçın” sözleriyle tartışma yarattı.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile nişan attığında Affleck 30 yaşındaydı. Jlo bu sözleri eski aşkına gönderme yapmak için mi söyledi yorumları sosyal medyayı salladı.