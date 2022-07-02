İşsiz Olanlar İçin Son Dakika Fon Haberi

Yaşanan son dakika gelişmesi ile birlikte işsizleri yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı. İşsiz olanlar için yeni bir fon haberi gelişti. Yaşanan bu sıcak gelişmeye göre yeni bir işe giren işsiz vatandaşın toplamda 3 aya kadar varan primini fon karşılıyor. İşsizlik maaşı alırken yeni bir işe başlayanların boşta geçen zamanlarının primleri İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanıyor. Primlerin ödenebilmesi için ise bağlı olunan İŞKUR üzerinden yapılması gerekiyor. Peki, sunulan bu haktan kimler faydalanabilir. Bu hak için gereken koşul ve şartlar nelerdir.

Prim Ödemeleri İşsizlik Sigorta Fonu Tarafından Karşılanacak Detaylar Burada

İşsiz olan çalışanlar yeni bir işe başladıklarında çeşitli alternatiflerden faydalanabiliyor. Prim ödemeleri ise bu zaman diliminde İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden karşılanıyor. Bu konu için de İŞKUR üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor. Ancak başvurular için bir takım koşul ve şartlar aranıyor.

Ahmet Kıvanç, bu konuda merak edilen bütün detaylar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Kıvanç konuya dair bütün detayları okuyucular ile paylaştı. Prim ödemeleri ise bu kapsamda İşsizlik Sigorta Fonu kapsamında yapılıyor. Yaşanan bu sıcak gelişme ise bir anda gündemde yer almayı başardı. İşsizleri ilgilendiren bu gelişme dikkat çekmeyi de başardı.

Ahmet Kıvanç Son Dakika Gelişmeleri Aktardı! Fon Ödeme Yapıyor

İşsizin primi fon üzerinden yapılacak. Yaşanan sıcak gelişme ile birlikte işsizlik maaşı alınan dönemler için borçlanma hakkı verilmesine ait olan talepler henüz karşılık bulmadı. Bununla beraber işsiz kaldıktan sonra yeniden işe girenlere pandemi süresinde getirilen önemli bir hak kamuoyunda ne yazık ki tam olarak bilinmiyor.

Ancak bu konuda çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Yaşanan bu durum karşısında ise işsizlik primlerinin ödemelerinin fon üzerinden yapıldığı açıklandı. Ahmet Kıvanç tarafından ele alınan bu konu için de İŞKUR’a başvuru yapılması gerekiyor. İşsiz olan kişiler bağlı oldukları İŞKUR’a müracaat edebiliyor. Ancak bu başvurular için de bir takım koşul ve şartlar aranıyor.

İşsiz Olup Yeni Bir İşe Başlayanlar Dikkat! Bu Haktan Yararlanabilirsiniz

İşsiz olan kişileri yakından ilgilendiren yepyeni bir gelişme yaşandı. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Hakkında yer alan Kanun’a, 11 Kasım 2020 tarihinde belirlenen 7256 Sayılı Kanun ile yeni bir madde daha eklendi. Söz konusu madde gereğince, işsizlik ödeneğinden faydalanmak da olan kişiler toplamda doksan gün içinde yeni bir işe başlayıp minimum on iki ay süreyle kesintisiz çalışırlarsa işsiz kaldıkları günlere ait bütün sosyal güvenlik primlerini fon karşılıyor. Ayrıca işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanıyor. Prim ödemeleri ise, işçinin kazancı baz alınmadan asgari ücret üzerinden yapılıyor.

Konuya Dair Talepte Bulunmayanlar Bu Haktan Faydalanamıyor

Söz konusu gelişme ile birlikte ise talep etmeyenlere prim ödemesi verilmiyor. Yeni uygulanmaya başlanan bir konu olması sebebiyle bu detay pekte bilinmiyor. İşsizler ise pek bilinmeyen bu haktan faydalanabilmek için işsizlik maaşı alırken toplamda doksan gün içinde özel sektöre ait olan bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlama şartı aranıyor. Aynı zamanda en az on iki ay çalışmaya devam edilme koşulu aranıyor. On iki aylık kesintisiz çalışmanın hemen sonrasında ise Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) beyanda bulunanların sigorta primleri ise sigorta fon üzerinden karşılanıyor. Ancak işçinin yazılı beyanda bulunmaması durumunda kendiliğinden prim ödemesi ne yazık ki yapılamıyor.