Hacı Mehmet Akçay Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? TikTok Hesabı Ortaya Çıktı!

Konya Şehir Hastanesi’nde korkunç olay Türkiye’nin gündemine oturdu!

Konya Şehir Hastanesi’nde bir doktor vurularak öldürüldü. Olayda sekreter de yaşamını yitirdi. Doktor Ekrem Karakaya’yı vuran şahsın kimliği ortaya çıktı!

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı silahla vuran Hacı Mehmet Akçay kimdir merak edildi. Hacı Mehmet Akçay doktoru neden vurdu? Hacı Mehmet Akçay nereli? Hacı Mehmet Akçay kaç yaşındaydı?

Bugün saat 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesi’nin kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’yı bir hasta yakını silahla gelip doktoru vurdu! Ardından da kendisini vuran şahıs intihar etti.

DOKTOR EKREM KARAKAYA HAYATINI KAYBETTİ!

HACI MEHMET AKÇAY KİMDİR?

Hacı Mehmet Akçay kimdir merak edildi. Hacı Mehmet Akçay ne mezunu? Hacı Mehmet Akçay ne iş yapıyor?

Hacı Mehmet Akçay’ın Yunak devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Hacı Mehmet Akçay’ın TikTok hesabında videolar çektiği öğrenildi.

Hacı Mehmet Akçay’ın annesinin 1 ay önce doktor Ekrem Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyo sonrası öldüğü öğrenildi.

Hacı Mehmet Akçay’ın sosyal medya hesapları çok geçmeden sosyal medyada gündem oldu.