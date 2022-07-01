Gırtlağımızı Sıkmasınlar! Asgari Ücret Zammı Duyurusunda Mikrofon Açık Kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı!

Dolmabahçe’deki toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi. Asgari ücret Temmuz 2022 yılında 5500 TL olarak yine açlık sınırının altında kaldı.

Basının karşısında asgari ücret zammını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce zammın oranını yanlış açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari zammı yüzde 25 olarak açıkladı. Bunun üzerine kurmaylarından Erdoğan’ın kulağına eğilerek düzeltme geldi.

Gırtlağımızı Sıkmasınlar!

Asgari Ücret zammı duyurusunda mikrofon açık kalınca sosyal medya çalkalandı.

Erdoğan asgari ücret zaamı artış oranını yanlış söyleyince kurmaylarından düzeltme geldi. Bunun üzerine Erdoğan sehven yüzde 25 dediğini asgari ücret zam artış oranın yüzde 30 olduğunu açıkladı.

Bunun ardından Erdoğan TİSK Başkanına döndü ve Mutabık mıyız diye sordu ve kurmaydan Mutabıkız diye yanıt aldı.

Erdoğan daha sonra Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a döndü ve yine Mutabık mıyız sordu. Erdoğan Atalay’ın onaylaması sonrası “Doğru mu bu sefer. Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra” dediği mikrofondan duyuldu.

Bunun üzerine masadaki kurmaylar gülümsedi ve Atalay “Olur mu Cumhurbaşkanım” diye karşılık verdi..