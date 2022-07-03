Ev Sahipleri Kiracılarına İhtar Göndermeye Başladı!

Artan yaşam koşulları ve yüksek enflasyon nedeni ile en çok mağdur olunan konu konut oldu. Hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından problem teşkil eden pek çok durum yer alıyor. Özellikle yükselen enflasyonun bir sonucu olarak kiralık daire fiyatlarında da ciddi bir artış söz konusu oldu.

Alım gücünün bir hayli düşük seyrettiği ülkemizde kiralık konutlarda yaşayan bireyler içinde sıkıntılar başladı. Kiralık daire fiyatlarında ki artışla birlikte ev sahipleri hali hazırdaki kiracılarını evlerinden çıkararak daha yüksek fiyata kiralamak için çaba göstermekteler. Konu ile ilgili yeni düzenlemelerin meydana gelmesi de ev sahipleri için caydırıcı olmadı.

Kiracıyı Koruma Altına Alan Düzenleme

Kira fiyatlarındaki artışların önüne geçilebilmesi adına gerçekleştirilen düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu onayı aldı. Yapılan bu düzenleme 1 Temmuz 2023 yılına kadar geçerliliğini koruyacak. Kiracıları koruma altına almak adına gerçekleştirilen bu düzenleme daha önce evi kiralamış olan kiracılar için geçerlidir.

Eski kiracıların oluşabilecek mağduriyetinin önüne geçen bu düzenleme kiracıların yüzünü güldürdü. Yeni uygulama her ne kadar kiracının mağduriyetini engellemek amaçlı düzenlenmiş olsa da, ev sahiplerini de koruma altına almakta olan maddeler mevcut. Kiracı eğer ev sahibinin evinde beşinci yılını doldurduysa ev sahibi dilerse daha açarak kira bedelinin yükseltilmesini talep edebilir. Geçici bir düzenleme olarak uygulanacak olan bu düzenleme her iki tarafı koruyan maddeler içeriyor.

Ev Sahipleri İhtar Çekmeye Başladı

Kira bedelleri ile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ev sahibi kira bedelini en fazla %25 oranında artırabiliyor. Gerçekleştirilen bu yasal düzenleme nedeni ile ev sahipleri eğer %25’in üzerinde zam yapmak istiyorlarsa dava açabiliyorlar. Ev sahibi evinde beşinci yılını doldurmuş olan kiracılar için geçerli olmak üzere kira tutarının yeniden belirlenebilmesi adına kira tespit davası açabilir. Kiracılar ise yeni kira bedelleri ve geçmiş ayların kira zammı konusunda oldukça kaygılı durumda. Bu durum karşısında gelecek günler de neler değişecek merakla bekleniyor.

Kira Tespit Davasını Kimler Açabilir?

Kira bedellerindeki aşırı artışlar sebebi ile gerçekleştirilen yasal düzenleme kapsamında kiracının kira artışında 1 yıl içerisinde maksimum %25 oranında zam yapılabilecek. Fakat bazı ev sahipleri %25 kira zammını yeterli bulmadığı için soluğu mahkemede alabiliyor. Kiracılarından daha fazla kira bedeli alabilmek için dava yolunu seçen ev sahipleri yeniden bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Özellikle bu düzenlemenin ardından yükseliş gösteren kira tespit davaları ile ev sahipleri daha fazla kira bedeli almayı umut ediyor. Bazı ev sahipleri talep ettiği kira bedelini kiracıdan alabilmek için kiracılarına baskı yaparken bazı ev sahipleri ise yasal hakkını kullanmak üzere dava açıyor. Davanın olumlu sonuçlanması halinde geçmiş ayların kira bedellerinin zam farkı da kiracıdan alınacaktır.

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Gayrimenkul hukuku uzmanlarının vermiş olduğu bilgilere göre, ev sahibinin kira tespit davası açabilmesi için kiracısının evinde 5 yılı aşkın süredir oturuyor olması gerekiyor. Kira sözleşmesi içerisinde kira artış oranına ait bilgi yer alıyorsa ev sahibinin ihtar çekmesine gerek kalmıyor. Sözleşmenin yenilenme tarihini takiben ilk 1 ay içerisinde ya da yıl içerisinde dava açılabiliyor. Fakat sözleşmede herhangi bir oran belirtilmemişse ev sahibi 1 yıl boyunca ihtar çekerek dava açabilmekte. Mahkemede kira bedelleri ile ilgili karar alınırken bölgenin ortalama kira bedelleri dikkate alınarak kira tutarının belirlenmesi yoluna gidiliyor.