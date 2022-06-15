Efsane Dizi Sguid Game İkinci Sezon ile Geliyor

Netflix, dünya çapında hit olan Squid Game dizisinin ikinci sezonu için iyi haberi duyurdu. Netflix, dünya çapında milyonlarca kişinin ilgisini çeken ve 2021’in son çeyreğindeki ilk gösteriminin ardından gündemde olmayan Kore fenomen dizisi “Squid Game” dizisinin yeni sezonu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Milyonlar kişi tarafından izlenen efsane dizinin ikinci sezon haberi takipçileri arasında büyük heyacan oluşturdu.

Squid Game İkinci Sezonuyla Ekranlara Dönüyor

Netflix, resmi internet sitesinde “Yepyeni bir sezona hazırlanın” başlıklı bir açıklama yayınladı. Serinin popüler tema müzikleri ile ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Squid oyununun yaratıcısı Hwang Dong-hyuk: “Geçen yıl vizyona giren ‘Squid Game’in ilk sezonunu hayata geçirmek 12 yıl sürdü. Ancak ‘Squid Game’ kısa sürede tüm zamanların en popüler Netflix dizisi haline geldi.

“Squid Game”in yazarı, yönetmeni ve yapımcısı olarak dünyanın dört bir yanındaki hayranlara merhaba diyorum: Filmimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında Gi-hun geri dönüyor. 2. bölüme hazır olun. Ayrıca Young-hee’nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda görüşmek üzere! ” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Squid Game Dizisi

Dizi, hepsi borçlu olan 456 oyuncunun katıldığı bir yarışma etrafında dönüyor. Yarışmacılar, Kore çocuk oyunundan 5,6 milyar wonluk bir ödül kazanmak için çocuklar için bir dizi ölümcül oyun oynayarak hayatlarını riske attılar. Hwang, bu fikri erken yaşamı boyunca kendi ekonomik mücadelelerinin yanı sıra Kore ve kapitalizmdeki sınıf eşitsizliğine dayandırıyor.

Netflix, ilk olarak 2009’da yazmış olmasına rağmen, çabanın bir parçası olarak 2019 civarında ilgisini dile getirene kadar fikri finanse edecek bir yapım şirketi bulamadı. Yurtdışı program tekliflerini genişletti. Dokuz bölümün tamamı Hwang tarafından yazılıp yönetildi.

Squid Game dünya çapında 17 Eylül 2021’de gösterime girdi. Kasım 2021’de Netflix’te en çok izlenen dizi oldu. 94 ülkede en çok izlenen program oldu ve 142 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Yaş sınırlamaları 18 yaşından büyükler için belirlenmiştir. Piyasaya sürülmesinden sonraki ilk dört hafta içinde 1,65 milyar saat izlenerek Bridgerton’dan daha iyi performans gösterdi.

Squid Game Dizisinin Konusu

Borç nedeniyle boşanmış bir sürücü olan Seong Gihun, şansını büyük bir nakit ödülle denemek için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere nakledildi ve kendisini benzer borçları olan 455 oyuncu arasında buldu.

Yeşil eşofman giyen oyuncular her zaman kırmızı tulum giyen maskeli korumalar tarafından denetlenir ve maçlar Front Man tarafından denetlenir. Oyuncular bu oyunlarda kaybetmenin ölümle sonuçlandığını çabucak keşfetti ve her ölüm 5,6 milyar yen’lik potansiyel büyük ödüle 100 milyon yen ekledi. Gihun, müttefik olmak için oyunun fiziksel ve psikolojik çalkantılarından kurtulmaya çalışırken çocukluk arkadaşı Cho Sangwoo da dahil olmak üzere diğer oyunculara katılır.

Netflix Ceo’sundan 2. Sezon İçin Evren Sinyali

Kalamar avı oyunu sevenler bu dizinin 2. sezon bölümleri için Netflix’ten açıklama bekliyor. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Netflix eş CEO’su ve içerik sorumlusu Ted Sarandors, merakla beklenen açıklamayı yayınladı.

Sarandors, katıldığı bir şovda halktan geldi. Sezonun sorusunu kesinlikle yanıtladı. Cevabın en ilginç yanı, CEO’nun Squid Game evreninin daha yeni başladığını açıklaması. Bu açıklama ile Sarandors, dizinin üçüncü sezonu için Hwang Donghyuk’a da önemli bir mesaj gönderiyor. Ayrıca açıklaması serinin evreninde yeni yapımların da iş başında olduğunu gösteren teorilerden biridir.