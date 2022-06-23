E-Devlet çöktü mü? e-devlete giremiyorum e devlet girilmiyor

Son dakika e-devlet çöktü mü? E-devlet neden giremiyorum. E-devlet girilmiyor. 23 Haziran tarihinde e-devlet erişim problemi yaşanıyor. E-Devlet neden girilmiyor. E-devlet çöktü mü ne oldu? 23 Haziran tarihinde edevlete neden girilmiyor.

E-devlet çöktü mü?

23 Haziran akşamı e-devlet vatandaşlar giremiyorum diye isyan ediyor. peki e-devlet ne oldu? e-devlet neden giriş yapmıyor. Son dakika edevlet girilmiyor haberinin detayları merak ediliyor. Sizler için e-devlet ne oldu neden çöktü araştırdık!

e-devlet ne oldu? Çöktü mü?

E-devlet 23 haziran 2022 perşembe akşamı giriş yapılamıyor. Bir çok kullanıcı e-devlet giriş yapamıyor. E-devlet giriş yapılmaması sebebi sunucu problemi olarak düşünülüyor. olan yoğunluk nedeniyle e-devlet bazı yerlerden giriş yapılmazken, bazı yerlerde erişim sağlanabiliyor. e-devlet neden girmiyor, e-devlet çöktü mü sorusu yanıt arıyor!

e-devlet neden giremiyorum? ne zaman düzelecek?

e-devlet akşam yoğunluğu nedeniyle kısa süreliğine çöktü. edevlet neden giremiyorum diyen vatandaşlar cevabı bulurken, ne zaman düzelecek sorusu da yanıt buldu.

E-devlet ne zaman düzelecek?

e-devlet yapılan açıklamaya göre saat 22 sularına doğru düzelecek. Akşam saatlerinde 1.30 saat erişim problemi sonrası e-devlet açılacak. Vatandaşların korkması yada panik yapmasına gerek olmadığı açıklandı.

e-devlet düzelir düzelmez sorgunpostasi sitesinde e-devlet girilmiyor diyenler için yine yeni bir yol yada haber verilecek.