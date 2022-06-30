Cüneyt Arkın’ın Cenazesinde Aynı Utanç Görüntüleri!

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın bugün toprağa verildi.

Türk sinemasının önemli değeri Cüneyt Arkın hayatını kaybetmiş ve sanat dünyasını yasa boğmuştu. Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri olan Arkın’ın cenazesi bugün kaldırıldı.

Efsane oyuncu Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Törende Arkın’ın eşi Betül Arkın ve oğulları Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır konuşma yaptı.

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ise beraber çokça filmde rol aldığı Arkın için cenaze başında gözyaşlarına boğuldu.

Usta sanatçının naaşı Teşvikiye Camii’nde kaldırıldı. Törene binlerce kişinin katılırken yine utanç dolu görüntüler yaşandı.

Cüneyt Arkın’ın cenazesinde telefonlarıyla hem ünlü isimleri hem de cenazeyi fotoğraf ve videoya almaya çalışanlar yine utanç dolu anlar yaşattı.

Cami önünde Arkın’ın resminin olduğu atkılar 20 TL’ye, Arkın’ın rozetini 5 TL’ye satan satıcılar da görüldü..