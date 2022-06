Cem Yılmaz’dan Disney Plus’a Netflix Göndermeli Tweet!

Disney Plus ve Netflix rekabeti Türkiye’de başladı!

Ortadoğu pazarına girerek 14 Haziran’da da Türkiye’ye gelen Disney Plus görkemli bir açılış yaptı. Sosyal medayda günlerdir gündem olan Disney Plus geçtiğimiz akşam da ünlü isimlerle lansman gecesi yaptı.

14 Haziran sabahı Twitter’da TT olan ve kullanıcıların üyelik tweetleri attığı Disney Plus için şu an için her şey istedikleri gibi gidiyor görünüyor.

Netflix’e rakip olan Disney Plus bakalım Türkiye’de Netflix’i geçebilecek mi derken bugün ardı ardına Netflix ve Disney göndermeleri geldi.

Önce Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından DisneyPlus’a zeytin dalı geldi. Netflix Türkiye admini bir kullanıcının attığı “Disney Plus almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık” tweetini alıntıladı ve “Yoo ben de aldım” diye yazdı.

Netflix’in bu hamlesi kısa sürede gündem olurken Cem Yılmaz’dan da atak geldi!

CEM YILMAZ’DAN NETFLİX GÖNDERMELİ HOŞGELDİN TWEETİ!

Netflix’e Erşan Kuneri dizisi çeken ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan da Disney Plus’a hoşgeldin tweeti geldi.

Cem Yılmaz attığı postta Disney’e hoşgeldin yazarken “Beni ararsanız ben buralardayım diyerek Netflix’i etiketledi.

İşte Cem Yılmaz’ın kısa sürede etkileşime boğulan o tweeti;