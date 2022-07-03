Asgari Ücret İçin Yeni Zam Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete’de asgari ücret artışının 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacağı yönünde bir yönetmelik yayımlandı. Asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın duyurmasından sonra Resmi Gazete’de karar yayımlandı. Asgari ücret yönetmeliği için değişiklik yaşandı. Yönetmelikte uygulanan değişiklikle “Komisyon tarafından ücretler belirli bir hale getirilir. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanır. Fakat Komisyon kararı farklı bir yürürlük tarihi belirtmedikçe yayın tarihinden itibaren uygulanır” maddesi yer almaktadır. Kararın 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yeni Asgari Ücretin Zammı Bugün İçinde Duyurulacak

DHA’da verilen habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dün ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Asgari ücretin zammı belirlemek üzere dün çalışmalarına basın olmadan sürdürdü.

Komisyonun işçi kesimini simgeleyen TÜRK-İŞ enflasyon oranının artırılmasını talep ediyor. İşverenleri simgeleyen Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK), sendikal koşulları da dikkate alarak dengeli bir artış talep etti.

Yeni asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da, Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Birgin, TÜRK-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’le birlikte açıklanacak.

Şuan Asgari Ücret 4 Bin 253 Lira

2021 yılında toplam 3.577 lira ve net 2.000.825 lira olarak uygulanmıştı. 2022 yılı için %50 artışla toplam 5.000 4 lira ve net 4.000.253 lira olarak belirlendi.

Asgari ücretin işverenler için toplam maliyeti 5.879 lira 70 kuruştur. 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücreti, 775 lira 62 kuruş sosyal sigorta primidir. 100 lira 8 kuruş işveren işsizlik sigortası fonunu temsil ediyor.

“En Önemli Yöntem Asgari Ücretin Yenilenmesidir”

İlk toplantıdan önce Çalışma Bakanı Bilgin, Türkiye’nin küresel tedarik zinciri kesintilerinden söz etti. Salgın sonrası hammadde tedarik sorunlarından ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Bilgin, toplantının asgari ücretle ilgili kurumsal kuralları ortaya koyma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti;

“Çalışanları korumamız ve refah alanların oluşmasını sağlamalıyız. Geçen sefer hep asgari ücretin normal zamanlardan ayarlanması gerektiğini söyledik. Bu yeni değil ama şimdi görevimiz çalışanlarımızı korumak. Enflasyonun yok olması için, bunu yapmalıyız. Elimizdeki en önemli araç asgari ücretin revize edilmesidir. Asgari ücret sadece yaklaşık 6,5 milyon asgari ücretli çalışanla sınırlı kalmıyor. Daha yüksek ücret kategorilerinde diğer ücretlileri de etkileyen bir unsurdur. ”

Türkiye’nin en büyük 1000 şirketinin sendikalaşma yoğunluğunun yüzde 13 olduğunu hatırlatan Bilgin, şunları kaydetti: “İşçiler örgütlü değilse ücretler asgari düzeyinde kalacaktır. Bunu aşmak için örgütlenmenin önünü açmak şarttır. Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması için çalışıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Enflasyon İçerisinde Yenilenme Olmalı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işçilerin taleplerini dile getirdi. “İnsanlar yıllardır tehlikeli ekonominin içindeler. Sonuç olarak, enflasyon ılımlı ve bu enflasyon aralığında sıkı olan sabit asgari ücretin yenilenmesidir. Yardımcı olacak düzenlemeler talep ediyoruz.” dedi.

Asgari ücretin alım gücünü zayıfladığını söyleyen Atalay, “Asgari ücretliler, sabit ücretliler ve emekliler toplumun sorun yaşayan kesimidir. Son yıllarda insanlar eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz içindeler. Ortaya çıkan enflasyonda ortada.” dedi.

Atalay, asgari ücretin büyük miktarda ücrete dönüşmesi tehlikesine dikkat çekti. Asgari ücretteki yükselişin vasıflı işlere ve işçilere yansımalıdır dedi. Atalay, Türkiye’nin çok büyük 500 şirketinden en az 100’ünde sendikaların örgütlü olduğunu açıkladı. “İhracat yapıyorlar ve çok para elde ediyorlar. 400 kişi örgütlenmedikçe, buradaki herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücret alıyor. Bu konuda düzenleme istiyoruz.” ifadelerinde bulundu.