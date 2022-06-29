Ali Ağaoğlu öldü mü? Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi sağlık durumu nasıl?

Son dakika ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu kötü haber. Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Türkiye’nin sayılı zenginleri arasında yer alan Ali ağaoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ali ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu öldü mü hayatta mı merak ediliyor!

Son Dakika ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi!

Son Dakika iş adamı Ali ağaoğlu kalp krizi geçirid. ataşehir’de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu yaşam mücadelesi veriyor. Ali Ağaoğlu durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ali Ağaoğlu öldü mü?

Sosyal medyada Ali Ağaoğlu vefat ettiği yönünde haberler var. Ali Ağaoğlu öldü ve ölmüş paylaşımları yapılıyor ancak hastaneden yapılan ilk açıklamaya göre ali Ağaoğlu ölmedi ve doktorlar müdahale ediyor.

Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl?

Ani kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Ağaoğlu Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastaneden ilk gelen bilgilere göre ali Ağaoğlu sağlık durumunun iyi olmadığı açıklansa da doktorların müdahalesi sürüyor.

Ali Ağaoğlu hayata döndürüldüğü ve tedavisi devam ettiği gelen bilgiler arasında.