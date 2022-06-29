2022 Temettü verecek hisseler ve tarihleri nelerdir? Temettü ne kadar kazandırır, nereye yatar?

Temettü kavramı, en kısa açıklaması ile ortaklara sahip olan bir şirketin yıl sonunda elde etmiş olduğu kar üzerinden ortaklarının her birinin pay alması olayıdır. Ancak şirket ortaklarının temettü yapabilmeleri için şirketlerinin hisselerinin en azından bir kısmının borsada aktif olarak işlem görmesi gereklidir. Sene sonunda da elde edilmiş kar üzerinden ortak payları kendilerine hisse senedi ya da nakit olarak alınabilme imkanı mevcuttur.

Temettü Nasıl Hesaplanır?

Temettü hesaplaması, şirketin sene sonunda elde etmiş olduğu kar oranına ve hisse sahiplerinin yüzde kaç hisseye sahip olduklarına bakılarak hesaplanır. Yani, eğer bir şirket yıllık 100.000 TL kar etmişse ve bir yönetici ya da iş veren bu şirket üzerinden %10 hisseye sahipse, yıllık kar oranı üzerinden 10.000 TL temettü alabilir. Bir kimsenin bir şirket içindeki hissesi ne kadar fazla ise alacağı temettü de o kadar fazla olacaktır.

Temettü Ne Kadar Kazandırır?

Temettünün kazandırma oranı, kişilerin hisse satın almış oldukları şirketlerin yıllık kar oranına göre değişiklik gösterir. İlgili şirketlerin kar marjları ne kadar fazla ve kişilerin almış oldukları hisse ne kadar çok ise kişilerin temettü kazanma oranları da doğru orantılı olarak artar. Şirketlerin kar oranlarını ve kişilerin şirketler üzerindeki hisseleri net bir şekilde bilemeden temettü oranlarının ne kadar kazandıracağı bilinemez.

2022 Temettü Verecek Hisseler ve Tarihleri Nelerdir?

Güncel olarak temettü alınabilecek hisseler ve veriliş tarihleri, şöyle sıralanmıştır:

• NTGAZ: 11 Mayıs 2022

• AKCNS: 11 Mayıs 2022

• NATEN: 12 Mayıs 2022

• TMPOL: 13 Mayıs 2022

• CEMTS: 18 Mayıs 2022

• BLCYT: 18 Mayıs 2022

• SANKO: 23 Mayıs 2022

• CCOLA: 23 Mayıs 2022

• AEFES: 24 Mayıs 2022

• DMSAS: 25 Mayıs 2022

• ECILC: 26 Mayıs 2022

• ISMEN: 26 Mayıs 2022

• PRKAB: 27 Mayıs 2022

• GARAN: 27 Mayıs 2022

• INDES: 27 Mayıs 2022

• AGHOL: 27 Mayıs 2022

• VBTYZ: 27 Mayıs 2022

• ECZYT: 30 Mayıs 2022

• GENTS: 02 Haziran 2022

• OYAYO: 02 Haziran 2022

• SISE: 02 Haziran 2022

• OYYAT: 02 Haziran 2022

• ASUZU: 03 Haziran 2022

• AYES: 03 Haziran 2022

• TMPOL: 10 Haziran 2022

• BFREN: 15 Haziran 2022

• ARZUM: 16 Haziran 2022

• CUSAN: 16 Haziran 2022

• ISBIR: 16 Haziran 2022

• BIMAS: 17 Haziran 2022

• KRDMD: 30 Haziran 2022

• KONTR: 07 Temmuz 2022

• YKSLN: 07 Temmuz 2022

• OSMEN: 29 Temmuz 2022

• MAGEN: 12 Ağustos 2022

• ESEN: 12 Ağustos 2022

• MAVI: 18 Ağustos 2022

• KSTUR: 26 Ağustos 2022

• LKMNH: 30 Eylül 2022

• ADEL: 30 Eylül 2022

• TEZOL: 04 Ekim 2022

• OSMEN: 31 Ekim 2022

• VKFYO: 30 Kasım 2022

• KRDMD: 30 Kasım 2022

• LKMNH: 30 Aralık 2022

Temettü Nereye Yatar?

Temettü tutarlarının sahiplerine verilmesi, iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir:

• Nakit olarak ödenecek olan kısmının şirket ortaklarının hesabına doğrudan yatırılması

• Bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması

Bazı şirketlerin verdikleri temettüler, anlaşmalı olarak nakit olarak verilir. Nakit verilen temettüler, aykırı bir durum olmadıkça hisse senedi olarak verilmez. Ancak bedelsiz hisse senedi olarak verilen temettüler talebe bağlı olarak nakit olarak da alınabilir.