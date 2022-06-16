15 Haziran 2022 Çarşamba Seversin ve Gizli Saklı Reyting Sonuçları! Yaz Dizileri Reytinglerde Kaçıncı Oldular?

Dün akşam yaz sezonun en rekabetli günü Çarşamba dizileri reyting savaşı verdi!

Sezon finali ve final bölümlerinin yanı sıra yaz dizileri arasındaki rekabet de yer aldı! 15 Haziran Çarşamba 2022 reyting sonuçlarına hangi diziler geçer not alabildi?

Dün akşam yine reyting sistemi kendini sorgulattı. ATV’de yayınlanan tarihi Osmanlı dizisi Kuruluş Osman sezon finali ile yer aldı. Kuruluş Osman dizisinin hem TOTAL hem AB’de birinci olması hala anlaşılamazlığını koruyor. AB grubunda reyting ölçümü inandırıcılığını en çok Çarşamba akşamı özellikle Kuruluş Osman dizisinin birinci çıkmasıyla kaybediyor.

Gelelim diğer dizilere..

Bolca acıtasyon klişe dram şiddet dizileri sonrası yaz sezonunda 2 ay bir iki romantik komedi dizi izleyerek keyifleneceğimiz varken Fox Tv sağolsun onlarca boş gün varken Kanal D’nin romantik komedi dizisine rakip koyarak normal izleyicinin zevkini elde alarak rakip dizinin erken final yapması için elinden geleni yapıyor.

Kanal D’de yine en keyifli iç açıcı kaliteli romantik komedileri yayınlanmasına rağmen son dönem reyting sonuçları nedeniyle bu sezonun yaz dizisi Seversin beklenti altına kalan reytinglerini sürdürdü. Fox Tv’de Gizli Saklı dizisi ise yükselmeye devam etti…

Peki Seversin dizisi 3. bölüm reytinglerinde kaçıncı oldu?

Dün akşam final yapan TV8 dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi de nasıl oluyorsa AB’de 6. olarak iyi bir sonuç elde etti. Dizi Total de ise 9. oldu.

Survivor yine her iki grupta da ikinciliğini sürdürdü.

Gizli Saklı dizisi Total’de 7 ve AB’de 4. olarak yaz sezonunu garantiledi gibi duruyor.

Seversin dizisi Total’de 6 olurken nasıl olabiliyorsa AB grubunda 9. olarak gerileyerek anlamsız bir reyting sistemini yine gözler önüne serdi.