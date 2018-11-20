Palandöken’e yenildik

Ekleyen admin on Kas 20th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Türkiye Voleybol Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyespor voleybol takımı istikrarsız gidişini sürdürürken, hafta sonu Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynadığı Erzurum Palandöken Belediyespor maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Maçın ilk setine iyi başlayan Sorgun Belediyespor aldığı sayılarla 2-0 öne geçti. Oyunda dengeyi sağlayan Erzurum temsilcisi ilk teknik molaya da 9-12 önde girdi.

Teknik mola sonrasında oyun her iki takımın karşılıklı sayıları ile geçti. Setin sonlarına 24-24 eşitlikle giren Erzurum Palandöken Belediyespor durumu 24-26 yaparak ilk seti kazanmış oldu.

Maçın ikinci setinde takımımız çok kötü başladı. Erzurum temsilcisi bu sette ikinci teknik molaya 6-12 gibi açık farkla giderken, mola sonrasında da üstünlüğünü sürdürmesini bildi ve seti 19-25 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Maçın 3. Seti Sorgun Belediyespor’un ardı ardına aldığı 3 sayı ile başladı. 3-0 dan sonra oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip durumu önce 10-10 yaptı ve ardından da 2 sayı daha alarak son teknik molaya da 12-10 önde girmesini bildi.

Teknik mola sonrasında üstünlüğünü Sorgun Belediyespor’a iyice hissettiren lider Erzurum Palandöken Belediyespor giderek farkı açtı ve durumu 19-14 e getirdi.

Rakibinin ataklarına karşılık veremeyen, hiçbir blok koyamayan, attığı servislerle rakibine sayı ikramında bulunan ve birçok smacı konuk ekibin bloğunda kalan Sorgun Belediyespor, set sonlarını da oldukça kötü oynayınca yenilgi kaçınılmaz oldu ve seti 18-25 kaybetti.

Liderlik ümitleri ile çıktığı maçtan ummadığı bir şekilde 3-0 gibi kötü bir sonuçla ayrılan Sorgun Belediyespor’da, bir türlü istenileni veremeyen bazı oyuncular ile teknik heyetin durumu sorgulanmaya başlandı.

Yönetimin bu hafta içerisinde toplanarak radikal kararlar alması ve alınan kötü sonuçlarla ilgili teknik heyetten rapor istemesi bekleniyor.

 

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler