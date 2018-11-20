Palandöken’e yenildik

Türkiye Voleybol Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyespor voleybol takımı istikrarsız gidişini sürdürürken, hafta sonu Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynadığı Erzurum Palandöken Belediyespor maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Maçın ilk setine iyi başlayan Sorgun Belediyespor aldığı sayılarla 2-0 öne geçti. Oyunda dengeyi sağlayan Erzurum temsilcisi ilk teknik molaya da 9-12 önde girdi.

Teknik mola sonrasında oyun her iki takımın karşılıklı sayıları ile geçti. Setin sonlarına 24-24 eşitlikle giren Erzurum Palandöken Belediyespor durumu 24-26 yaparak ilk seti kazanmış oldu.

Maçın ikinci setinde takımımız çok kötü başladı. Erzurum temsilcisi bu sette ikinci teknik molaya 6-12 gibi açık farkla giderken, mola sonrasında da üstünlüğünü sürdürmesini bildi ve seti 19-25 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Maçın 3. Seti Sorgun Belediyespor’un ardı ardına aldığı 3 sayı ile başladı. 3-0 dan sonra oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip durumu önce 10-10 yaptı ve ardından da 2 sayı daha alarak son teknik molaya da 12-10 önde girmesini bildi.

Teknik mola sonrasında üstünlüğünü Sorgun Belediyespor’a iyice hissettiren lider Erzurum Palandöken Belediyespor giderek farkı açtı ve durumu 19-14 e getirdi.

Rakibinin ataklarına karşılık veremeyen, hiçbir blok koyamayan, attığı servislerle rakibine sayı ikramında bulunan ve birçok smacı konuk ekibin bloğunda kalan Sorgun Belediyespor, set sonlarını da oldukça kötü oynayınca yenilgi kaçınılmaz oldu ve seti 18-25 kaybetti.

Liderlik ümitleri ile çıktığı maçtan ummadığı bir şekilde 3-0 gibi kötü bir sonuçla ayrılan Sorgun Belediyespor’da, bir türlü istenileni veremeyen bazı oyuncular ile teknik heyetin durumu sorgulanmaya başlandı.

Yönetimin bu hafta içerisinde toplanarak radikal kararlar alması ve alınan kötü sonuçlarla ilgili teknik heyetten rapor istemesi bekleniyor.