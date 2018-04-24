İLAN SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerin kiralanması ve hurda malzemeler ile araçların satış ihalesi aşağıda belirtilen tablolardaki verilere göre ayrı ayrı olarak 2886 sayılı D.İ.Kanununun 45.Maddesine istinaden açık ihale usulü ile yapılacaktır.

1. Kiralamaya Konu Yerlerin bilgileri;

Sıra No: Nevi Adresi Muhammen Bedeli (l-Yıllık) (TL) %3 Geçici Teminat (Ek dahil Tutan TL) İhale Tarihi Saati Kira Süresi 1 Kiralama Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Şakir Efendi Meydanı Belediye Sıralı Dükkanlardan 1.katta bulunan 8/101-102-103 nolu yerin birleştirilerek kiralanma işi. 2.600,00 TL 235,00 TL 08.05.2018 14:30 3-Yıl 2 Kiralama Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Şakir Efendi Meydanı Belediye Sıralı Dükkanlardan 25 nolu işyerinin kiralama işi. 2.150,00 TL 195,00 TL 08.05.2018 14:30 3.Yıl 3 Kiralama Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Şakir Efendi Meydanı Belediye Sıralı Dükkanlardan 26 nolu işyerinin kiralama işi. 1.900,00 TL 175,00 TL 08.05.2018 14:30 3. Yıl 4 Kiralama Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Kazancıkhoğlu sok. no 12/A da bulunan işyerinin kiralanması 2.650,00 TL 240,00 TL 08.05.2018 14:30 3-Yîl 5 Kiralama Belediyemize ait İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan ekmek büfelerinin kiralanması 11.000,00 TL 990.00 TL 08.05.2018 14:30 3-Yıl 6 Kiralama Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi Belediye Terminal içerisinde bulunan 5/103 nolu işyerinin kiralama işi. 3.000,00TL 270,00TL 08.05.2018 14:30 3-Yıl 7 Kiralama Karşıyaka mah. Belediye Sebze hali içerisinde bulunan çay ocağı ve kafeteryanın kiralanması 4.000,00TL 360,00TL 08.05.2018 14:30 3-Yıl 8 Kiralama Bedirbaba Mah. Necmettin Erbakan Parkı içerisinde bulunan düğün salonu kafeteryanın kiralanması 20.000,00TL 1.800.00TL 08.05.2018 14:30 3-Yıl 9 Kiralama Bedirbaba Mah. Necmettin Erbakan Parkı içerisinde bulunan halı sahanın kiralanması 40.000,00TL 3.600,00TL 08.05.2018 14:30 3-Yıl

2, Satışa konu Hurda malzemeler ve araçların bilgileri;

Sıra No: Nevi Model, Marka ve Tipi Motor – Şase No Muhammen Bedeli TL %3 Geçici Teminat (Ek dahil Tutarı TL) Oıale Tarihi Saati 1 Satış 1995 model Fatih Çöp Aracı 4BT50703314 3502491 3.500,00 TL 105,00 TL 08.05.2018 14:30 2 Satış 1990 model Ford Kargo Kamyon 78852 SFACCCDJDCLY78852 7.500,00 TL 225,00 TL 08.05.2018 14:30 3 Satış 1991 model Fiat mini otobüs 80400523052528 113401 4.000,00 TL 120,00 TL 08.05.2018 14:30 4 Satış 1993 model Mercedes Ambulans aracı 60294012268621 VVDB6024621P289661 3.000,00 TL 90,00 TL 08.05.2018 14:30 5 Satış., 1993 model Mercedes Ambulans aracı 60294010257194 WDB6024621P284517 3.000,00 TL 90.00 TL 08.05.2018 14:30 6 Satış 1987 model AS 700 Doc Kamyonet EGM6606MÖT000002 8704-82821 7.500,00TL 225,00TL 08.05.2018 14:30 7 Satış 1997 model 250 Doc Kamyonet AA9 A100T15258C NLCC2AAAAV0127495 3.500,00TL 105,00TL 08.05.2018 14:30 8 Satış 1993 model BMC Levend Pikap Î8V823BD48154 52-0032 3.000,00TL 90,00TL 08.05.2018 14:30 9 Satış 20.000 Kg (tahminen) hurda malzemeler l Kg Bedeli: 0.70 Kuruş 420,00TL 08.05.2018 14:30 Muhammen bedel: 14.000,00 TL

3-Kiralama ve Satış İhalesine : Katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü, ihale biriminden 50,00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ^08.05,2018 Jarih ve saat I4:30’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü İhale Birimine teslim edileceîctır

4-Kiralama ve Satış İhalesi: 08.05,2018 Sah günîfsaat 14:30 da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda önce kiralama ihalel^ilonm’safff’ihaleleri yapılmak üzere ayrı ayrı olarak ilan sırasına göre ihalesi yapılacaktır.

5-İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler,

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri Plan ve Proje Müdürlüğü İhale Birimine sunmaları gerekir:

a-İhaleye katılım başvurusu (dilekçe).

b-Tebligat için adres beyanı

1-Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak ikametgâhla nüfus kaydı

2-Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi

c-İmza beyannamesi veya imza sirküleri

ç) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi

e-İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

6) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir