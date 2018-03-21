Engelliler Umutspor’a İranlı takviye

Ekleyen admin on Mar 21st, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ŞAHİN ÖZMEN – Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Basketbol Takımı, kadrosunu İranlı Milad Azizi Mehr ile güçlendirdi.

Engelliler Umutspor Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milad’ın transferiyle takımın büyük bir güç kazandığını ve bununda oynanan maçlarda alınan galibiyetlerle belli olduğunu söyledi.

Altınkuyu,  ligin ilk yarısında karşılaştıkları Malatya Doğanşehir’e deplasmanda 48-31 yenildiklerini, ancak yapılan takviye ve takım oyununu daha iyi oynamaları sonucu, ikinci yarıda rakiplerini kendi evlerinde 76-36 gibi açık bir farkla yendiklerini dile getirerek “Milad bize Kayseri Melikgazi’den transfer oldu. Kendisi oldukça genç ve iyi bir basketbolcu. Zaten yürürken de basketbol oynuyormuş. Henüz 25 yaşında ve kendisi gelecek vaat eden bir sporcu. Takımımıza da bir hayli katkı veriyor. Onun gelmesiyle daha da güçlendik ve maçlara daha bir konsantre çıkıyoruz. Bunu da oynadığımız iki maçta gördük. Şimdi önümüzde Çarşamba maçı var. Ben o maçtan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Bu maçta da Milad’dan çok şeyler bekliyorum” dedi.

 

 

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