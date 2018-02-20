Play Off garanti gibi

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor evinde karşılaştığı Bafra Belediyespor’u 3-2 yenerek play off yolunda büyük bir adım attı.

Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maça Sorgun Belediyespor voleybol takımı çok iyi başladı.Ardı ardına aldığı sayılarla 4-0 öne geçen Sorgun Belediyespor’a karşı sayı almakta güçlük çeken konuk ekip, toparlanarak durumu 7-7 ye getirdi. İlk setin teknik molasına 12-10 önde giren ev sahibi Sorgun Belediyespor, bu seti 25-17 alarak setlerde 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci setine iyi başlayan taraf konuk Bafra Belediyespor oldu. Maçın başında iki sayılık bir farkla 3-1 öne geçen konuk ekibi yakalayan Sorgun Belediyespor, 4-3 öne geçmesini bildi. Ancak bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Bafra Belediyespor özellikle blok ve servisten aldığı sayılarla durumu 7-10 a getirdi. Farkın 3 e çıkmasıyla birlikte ev sahibi ekip mola istedi. Mola sonrasında da üstünlüğünü koruyan Bafra Belediyespor teknik molaya 12-9 önde girdi. Teknik mola sonrası Sorgun Belediyespor durumu 12-12 ye getirse de Bafra’nın aldığı sayılara mani olamayınca bu seti 25-19 kaybetti.

Maçın üçüncü setinin hakimi de konuk ekip Bafra Belediyespor’du. Maçın başlarında 6-4 le iki sayılık fark yakalayan konuk ekibin farkı açmasına izin vermeyen Sorgun Belediyespor, ardı ardına aldığı sayılarla bu setin teknik molasına 12-10 önde girmeyi başardı.

Teknik mola sonrası 2 sayı daha alıp fark 4 sayıya çıkınca Bafra Belediyespor mola istedi. Moladan iyi dönen konuk ekip önce rakibini yakaladı, sonra da durumu 22-18’e getirdi. Sorgun Belediyespor rakibinin iyi oyununa karşılık veremeyince seti 25-20 kazanan Bafra maçta 2-1 öne geçti.

Maçın dördüncü setine iyi başlayan bu kez takımımız Sorgun Belediyespor oldu. 7-3 lük bir fark yaşayan Bafra Belediyespor mola istedi. Mola sonrası da üstünlüğünü koruyan Sorgun Belediyespor, 4. Teknik molaya 12-8 üstün girdi. Set boyunca üstünlüğünü devam ettiren Sorgun Belediyespor bu seti 25-20 kazanarak maçta durumu 2-2 ye getirdi.

Maçın Taybrek seti heyecan fırtınası içerisinde geçti. Karşılıklı alınan sayılarla saha değişimine Sorgun Belediyespor 8-7 önde girdi. Aradaki farkı kapatan Bafra Belediyespor durumu 13-12 yapınca Sorgun Belediyespor mola istedi. Mola sonrasında karşılıklı alınan sayılarla büyük bir mücadeleye sahne olan maçta son seti 17-15 kazanan Sorgun Belediyespor böylelikle play off yolunda çok büyük bir avantaj sağlamış oldu.

MÜTHİŞ DESTEK

Maçın ilk setinde Sorgun Belediyesporlu taraftarlar ve futbolcuların salon içerisindeki gösterileri görülmeye değerdi. Karşılıklı iki tribünü dolduran Sorgun Belediyespor gönüllüleri voleybolculara verdikleri destekle adeta salonu inlettiler.