Dikkat çekiciliğin tılsımıdır sarı renk!

Değerli okuyucularım,

Köşe yazılarımı takip edenler bazen “renklerin dilini” yazmaya çalıştığımı bilirler.Daha önceki yazılarımda siyah, mavi ve kırmızının ne anlama geldiği konusunda bir şeyler yazmaya çalışmıştım. Bu günkü köşe yazımızda ise “sarı” rengi işleyeceğim.

Renkler arasında insan gözünün görebileceği en parlak renk sarı renktir. Spektrumun sıcak renkleri arasında en hafifi ama en fazla kozmik gücü olan bu sarı renk, Güneşe en çok benzeyen renk olması noktasından da ayrı bir anlam taşır…

Sarı rengi tek kelimeile özetlemeye çalışırsak “dikkat çekiciliğin tılsımıdır”diye ifade edebiliriz.

Sarı renk bir gençlik iksiridir; eğlenceyi, neşeyi, sevinci, güneşi ve diğer mutlu duygularıtemsil eder. Bu da özellikle de gençler arasında sarı rengin daha yaygın olmasının nedenidir.

Bir yandan sarı: tazelik, mutluluk, pozitiflik, açıklık, enerji, iyimserlik, aydınlanma, anma, zekâ, şeref, sadakat ve sevinç anlamına gelir.Diğer taraftan ise:korkaklık ve aldatmacayı da temsil edebilir.

Çalışmalarınızı neşeli ve enerjili hale getirmek istiyor iseniz sarılı tonlardan da faydalanmalısınız. Hem enerjik çalışıp hem de zihinsel aktiviteniz gelişir. Zekâ seviyenizi öne çıkarır, mantığınızı artırabilir.

Hırs ve iddiayı simgelerken özgürlüğe en düşkün renktir adeta. Açık görüşlülüğü savunur ve sarı renge bakarak ilham alabilirsiniz.

Sarı rengi; reklamlara dikkatli bakarsanızözellikle de çocuklara yönelik çocuk ürünleri ve pazarlama amaçlı olarak çokça kullanıldığını görürsünüz. Bebek şampuanlarına bir de bu göz ile bakın isterseniz.

Eğer sarı tonları aşırı kullanılır iseniz ise; rahatsız edici bir etkisi olabilir. Örneğin, bebeklerin sarı boyalı odalarda daha fazla ağladığına çok defa tanık olabilirsiniz.

Çok fazla sarı tonlar ise; odak kaybına neden olabilir ve verilen bir görevi tamamlamayı zorlaştırabilir. Tabi eğer çocuk odasını aşırı sarıya boyarsanız, bu durumda küçük afacanın adrenalin ve yaramazlık düzeyindeki artışına da çok şaşırmamanızı söyleyebiliriz.

Ofiste kullanılacak renk tercihleri ise; eğer çok yoğun bir iş temponuz var ise ve zaman kaybınızın olmamasını istiyor iseniz; insanların hızlı geçişlerini ve çok kalmamalarını sağlamak ve tempoyu artırmak istiyorsanız kesinlikle renginiz sarı tonları olması gerekiyor.

Sarı renk iletişim kurmada da birebirdir. Birisi ile özel görüşme talebiniz var ise size müthiş bir cesaret verecektir.Sohbetinizinçok rahat, bol kahkahalı ve verimli geçmesini sağlayacaktır.

Dikkat ederseniz sarı renk giyenlerin hazır cevap olduklarını görürsünüz. Espri yetenekleri güçlüdür, sarı giyimli bir arkadaşınız ile eğlencenin tadını çıkarırsınız.

Bunun ile birlikte, sarı renk beyaz bir arka plan üzerine yerleştirildiğinde okunması zor olduğundan tasarımcılar uzak dururlar. Sarı tonlarda okumak zordur ve hiç fark etmeyebilirsiniz.

Parlak sarı renk siyah ile birlikte kullanılır ise;uzun mesafelerden okunabilir ve görülebilir. Bu nedenle okul otobüsleri, taksi kabinleri ve trafik işaretleri sarı ve siyah boyalıdır.Trafik lambalarını örnek verebiliriz.

Ayrıca dünyanın tüm ülkelerindeki taksilerin sarı renkli olmasının nedeni ise: yolda çok rahat görülebilmesi, diğer otomobillerden kolayca ayırt edilebilmesi ve geçici olduklarının vurgulanması dolayısı iledir.

Dikkat ederseniz, yol çizgileri de artık beyaz değil.Sarı tercih edilmesindeki sebep ise; sarının dikkat çekici bir renk olmasından kaynaklanıyor.

Yaşça kemale ermiş erkekler tarafından ise daha çok çocuksu bir renk olarak algılanıyor nedense bu sarı renk. Bu yüzden pazarlamacılar sarı rengi erkeklere satmak için çok da çaba sarf etmemelidirler. Zaman kaybıdır çünkü..,

Aşırı olacak şekilde sarı tercih etmekte ise dikkatli olmalıyız. Çünkü insanın kritik ve talepkar olmasına neden olabilirsiniz. Bu da sizi bazen zor durumlarda bırakabilir.

Kendinizi savunmak istiyor iseniz sarılı tonu tercih edin. Çünkü sizi savunmacı hale getiriyor ve aşırı bir öz güven veriyor.

Sarı değerli taşlar ise; özellikle de bayanlar için son derece cazip. Çünkü karar verme sürecinde netliğe yardımcı olması, yoğunlaşmayı ve enerjiyi arttırıyor.O gün tükenmişlik, panik, sinirlilik sendromuna girmiş iseniz sarı renk ile hemhal olmanın tam zamanı.Size pozitif enerji veriyor.

Farklı kültürlerde ise sarı rengin farklı anlamlara sahip olduğunu görüyoruz.

Örneğin, bazı kültürlerde sarı barışı temsil eder.

Mısır’da ölüleri simgelemek için sarı renk giyilirdi.

Japonya’da sarı renk cesareti ifade eder.

Hindistan’da sarı, tüccarların rengidir, gibi…

Sevdiğiniz uzun bir yoldan eve geliyor ise karşılamak için sarı tonları tercih edin. Çünkü sarı renk bir umut belirtisidir.

Sarı rengin olumsuz bir özelliği ise,ne yazık ki yıkıcılığa yol açabiliyor.Aldatma, ikiyüzlülük,kindarlık negatif yönlerinin en belirginleri arasında bazen yer alabiliyor. O yüzden siz siz olun sarı rengi çok seven bir kişiye yanlışlık yapmayın…

Psikologlara ise bir tavsiyemiz var;sarı renk hiçbir akıl ve zihin hastasına tavsiye edilmemelidir.

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