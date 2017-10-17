İlçemiz Yeniyer kasabasından 53 yaşındaki Niyazi Doğanalp organlarıyla 4 kişiye hayat verdi.

Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren Doğanalp, Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Doğanalp’in organları ailesi tarafından bağışlanarak 4 kişiye hayat verdi.

Ankara’dan organ nakli için Yozgat’a gelen 8 kişilik ekip, yaklaşık 3 saat süren operasyonla beyin ölümü Niyazi Doğanalp’ın karaciğer, sağ böbrek, dalak ve korneasını aldı.

Başarılı geçen operasyon sonrasında bağışlanan organlar karayolu ile Ankara’ya götürüldü.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleşen organ bağışı ile ilgili açıklama yapan Yozgat İl Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Mehmet Duman; “Yozgat Şehir Hastanesine taşındıktan sonra ilk kez beyin ölümü teşhisi konuldu. Yozgat Şehir Hastanesinde ilk, Yozgat’ta üçüncü kez beyin ölümü ile organ bağışı yapılarak, hayatlara hayat katılmış oldu. Beyin ölümü tanısı konulduktan sonra aile organ bağışında bulunmak istedi. Ailenin böyle karar alması gerçekten organ bekleyen hastalar için çok güzel bir karardı. Organ bağışının yaşı yoktur, 53 yaşında beyin ölümü gerçekleşen hastamız dört kişiye umut olmuş, hayat vermiş ve adını miras bırakmıştır.

Sağlıklı olan her vatandaşın, gelecekte bir gün kendisi ya da bir yakını için organ gerekebileceğini göz önünde bulundurarak, organ bağışında bulunması ve farkındalığın artırılması önemlidir.Unutmayalım, bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır” dedi.