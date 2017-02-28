Katı atık bertaraf tesisinde elektrik üretilecek

Ekleyen admin on Şub 28th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat’a kurulmakta olan katı atık bertaraf tesisinde bin KW elektrik de üretileceğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Soysal, Yozgat ve ilçelerine bağlı Sarıkaya, Sorgun, Çekerek, Baydiğin, Şefaatlı, Köseli, Çiğdemli Yerköy olmak üzere 8 belediyenin ortak girişimleri ile yapılan tesislerde, enerji üretimi ile ilgili alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Tamamlanması durumunda 250-300 tonu Yozgat ve bağlı belediyeler, kalan kısmı çevre il ve ilçe belediyelerinden olmak üzere, toplam bin ton çöp işleme kapasitesine sahip tesislerde üretilecek elektriğin, 3 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini vurgulayan Soysal, “Bu proje çevre temizliği açısından çok önemli. Şu anda Sorgun bu iş için bir tır aldı ve çöplerini Yozgat’a taşımaya başladı. Bu demek oluyor ki, bundan böyle Sorgun, daha temiz bir çevreye kavuşacak. Çöpler artık sağa sola dağılmış bir durumda olmayacak. Diğer ilçelerimizde araç temini yaptıktan sonra çöplerini getirmeye başlayacaklar. Şu anda enerji üretimi için altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Bir yıl içerisinde çöpler ayrıştırılarak enerji üretilebilecek. Sonrasında üretilen enerji ile konut aydınlatılması yapılabileceği gibi, elde edilecek çöp gazı ile organik seralar kurulabilecek” dedi.

 

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