Timuçin Esen’i Sevenleriyle Tekrar Bir Araya Getirecek Gri Dizisinin Konusuyla İlgili Bilgiler Geldi!

Başarılı oyuncu Timuçin Esen, Hekimoğlu’nun sona ermesinden bu yana setlerde bulunmadı. Esen’in adı zaman zaman bazı projelerde geçse de hiçbiri gerçekleşmedi. Sevilen oyuncuyu, tekrar sete getiren Disney Plus Gri dizisi oldu.

Son televizyon dizisi Hekimoğlu’nda Ateş Hekimoğlu adlı bir doktoru başarıyla oynayan Timuçin Esen, uzun bir dinlenmenin ardından ilk kez hayranlarının karşısına çıkmak iin hazırlıklara başladı. Herkes tarafından tanınan partneriyle. Timuçin Esen, Disney için çekilen Gri adlı dizisinde Ebru Özkan ile başrolü paylaşıyor. Timuçin Esen ve Ebru Özkan, Hekimoğlu dizisinde birlikte rol almışlardır.

Her Disney Plus dizisinde olduğu gibi Gri dizisi ile ilgili bilgiler de gizli tutuluyor. İki iddialı ve başarılı oyuncuların isimlerini bir araya getiren dizinin konusu, izleyenlerin büyük ilgisini çekiyor. Sonunda Gri dizisiyle ilgili ilk bilgiler verildi. Dizide saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatı, kızının başına gelen talihsiz olaylarla değişmesi üzerinedir.

Timuçin Esen sekiz bölümden oluşan dizide Fuat isimli bir avukatı canlandırıyor. Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl ve Yabancı Damat gibi eserlerde başarılı olan Taylan Biraderler’in yönettiği dizinin provasına çok yakında başlayacağı söyleniyor.

Gri dizisindeki bir diğer önemli oyuncu ise Alican Yücesoy’dur. Başarılı oyuncu, Gain TV’de yayınlanan Aslında Özgürsün dizisinde rol almaya devam ediyor. Yücesoy’un Gri dizisinde oynayacağı karakter hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.

Bu arada uzun zamandır beklenen Disney Plus nihayet bugün Türkiye’de yayına başladı. Disney’ın ilk Türk dizisi Kaçış da seyirciyle buluştu. Netflix’ten farklı olarak Disney Plus’ın dizinin tüm bölümlerini bir kerede değil, haftada bir yayınladığı gösterildi.

Gri Dizisi Konusu Çok Merak Ediliyor?

8 bölümden oluşacak olan Gri dizisi, kızının başına gelen talihsiz bir olayla hayatı alt üst olan başarı ve prestijli avukat Fuat’ın (Timuçin Esen) hikâyesini anlatıyor. Fuat intikam peşindeyken telefonuna gelen mesajlarla hayatı alt üst olur ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Gri Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?

Gri dizisinin güçlü oyuncuları;

• Timuçin Esen – Fuat

• Ebru Özkan – Hülya

• Alican Yücesoy – Arda.

• Buçe Buse Kahraman – Selin.

• Selin Kahraman – Komiser Leyla

• İlayda Akdoğan – Ceyda

Timuçin Esen Kimdir?

Timuçin Esen, 1 Ağustos 1973’te Adana’da Devlet Su İşleri’nde çalışan avukat bir anne ve avukat bir babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesinin adı Nihal, babasının adı Üstün Esen’dir. Çocukluğunu 7 yaşına kadar Keban Barajı’ndaki evde geçirdi. Timuçin Esen’in ailesi Niğdelidir. TED Koleji Ankara’dan mezun oldu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro alanında iki yıl okumasının ardından İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro alanında mezun oldu.

Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı’nda okurken barlarda çalmaya ve şarkı söylemeye başladı.

Ayrıca İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde tiyatro öğrenimi aldı. Los Angeles’taki California Institute of the Arts’ta 7 yılda film yönetmenliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Öğrencilik zamanlarında “Çıkmaz Sokak” adlı orta uzunlukta bir film yaptı.

Eğitimini bitirdikten sonra Türkiye’ye dönen Timuçin Esen, “Gurbet Kadını” dizisinde Hakkı Ağa rolüyle izleyici karşısına çıktı. Filmden sonra “Gönül Yarası” filminde Meltem Cumbul ve Şener Şen ile birlikte rol aldı. Gönül Yarası filminde dünyayı yok edecek pervasız bir adam olan Halil’i canlandıran Esen, bu karakteriyle 42.Antalya Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Timuçin Esen, Hırsız Polis dizisinde her zaman işine bağlı ve idealleri için yaşayan Çınar rolüyle halkın beğenisini kazanmıştır.