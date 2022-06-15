Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı Evlendi! Nikah Şahitleri Fatih Terim ve Arda Turan’ın Mesajı Gündem Oldu!

Galatasaray’lı yıldız futbolcu Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı evlendi.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim Oğulcan Çağlayan’ın nikah şahitliğini yaptı. Nikahtan kareler ile Terim’in nikahtaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Sarı kırmızılı formayı giyen Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı dünya evine girdi. Oğulcan Çağlayan’ın nikah şahitleri Fatih Terim ile Arda Turan oldu.

Düğünde Çağlayan’ın futbolcu arkadaşları hazır bulundu. Genç çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı.

Düğünden yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim düğünde mikrofonu eline aldı ve önemli mesajlar verdi.

Fatih Terim “Ben de Haziran’da evlenmiştim. Bizde ayın 22’sinde 40. yılımızı kutlayacağız. Onun için özellikle söylüyorum. Evlilik cüzdanı değerli bir evraktır. Bir defter değil. Aileyi bir arada tutan aileyi mutlu eden ve mutsuz eden çok önemli bir evrak” ifadelerini kullanarak Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı’ya önemli nasihatlarda bulundu.