Kerem Bürsin, İspanya’da Film Çekimine Başladı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, İspanya’da film çekimine başlıyor. İspanya’nın başkenti Madrid’deki tanıtıma katılan oyuncu Kerem Bürsin, geçen günlerde İspanya’da bir film projesi için fırsat bulduğunu söyledi. Bürsin’in yanı sıra La Casa de Papel’den Profesör Alvaro Morte, katılmıştı.

Oyuncu Kerem Bürsin, bir ürünün tanıtımını yapmak üzere Madrid’de düzenlenen ve 111 karakterin NFT dijital platform pazarında İspanyol aktörün yarattığı bir ürünü tanıtmak için düzenlenen etkinliğin özel konuklarından biri oldu.

İspanyol medyasının büyük ilgiyle karşıladığı Alvaro Morte ve Kerem Bürsin’de kapıda bekleyen sevenleriyle karşılaştı.

Bürsin, Türk dizilerinin dünyanın birçok yerinde “Kültür Devrimi” olarak adlandırılabilecek çok güzel karşılık aldığını söyledi.

Aldığımız Tepkiler Çok İyi Ve Güzel

Bürsin: “Bir şekilde kültürümüzü, ülkemizi ve kendi insanımızı yaklaştırabiliriz ki bu çok iyi çünkü tepkiler çok nazik ve güzel.” diye ifade etti.

“Dizilerimiz hem İspanya’da hem İtalya’da, çok severek izlenmektedir. Bunun yanı sıra birtakım platformlarda tartışılıyor.” Bürsin, bu sebeple iki ülke ve sanatçılar sayesinde ortak iş fırsatların ortaya çıkmasını sağlıyor diye ifade etti.

İspanya’da ünlü Türk oyuncu, “Burada ciddi bir şey yapmam için önce dile hakim olmam gerekiyor. Fakat güzel şeyler olacağını hissediyorum gibi. Yakında İspanya’da oyunculuk yapma fırsatım olacak. Burada Türk oyuncu olmak benim için çok değerli ve önemli. Önemli olan bu tür eserlerle ülkemizi temsil edebilmektir.” diye ifade etti.

Kerem Bürsin Kimdir?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987’de İstanbul’da doğdu. 2000 yılında babasının işi nedeniyle önce İskoçya’ya, sonra 2002 senesinde on beş yaşındayken ABD’ye taşındı ve Teksas’a yerleşti. Lise zamanlarında arkadaşlarıyla birlikte bir rock grubu kurdu ve Teksas’ta birçok konser gerçekleştirdi. Teksas’ta liseden mezun olduktan sonra üniversite için Boston’a taşındı ve Emerson College’da oyunculuk eğitimi aldı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Los Angeles’a taşındı ve oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatilinde anneannesinin yanına Türkiye’ye giderdi. Carolyn Pickman ve Eric Morris ile iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul’a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanışır ve Türkiye’de konser vermeye başlar.

Kerem Bürsin önce 2013 senesinde TV’de yayınlanan Güneşi Beklerken adlı dizide başrolde yer almıştır. Emre Kınay ve Hande Doğandemir ile paylaşılan dizi büyük ilgi görmüş ve 2014 senesinde Mehmet Günsür, Hümeyra ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerle Çağan Irmak`ın yönettiği “Unutursam Fısılda” filminde rol almıştır.

Kerem Bürsin’in Rol Aldığı Projeler

Bürsin pek çok projede yer aldı. Bu projeler;

• 2006 – Rozar Man ( Sinema )

• 2006 – Thursday ( Sinema Filmi )

• 2007 – The Architec ( Sinema )

• 2008 – Killian (Sinema Filmi)

• 2010 – Sharktopus (Sinema Filmi)

• 2010 – Kiss of Death ( Sinema )

• 2013 – The Living Death ( Sinema )

• 2013 – Palace of the Damned (Sinema )

• 2013 – Güneşi Beklerken ( Dizi )

• 2014 – Ulan İstanbul ( Sinema Filmi )

• 2014 – Unutursam Fısılda ) ( Sinema )

• 2014 – Şeref Meselesi ( Dizi )

• 2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek ( Dizi )

• 2018 – Can Feda (Sinema)

• 2018 – Yaşayamayanlar ( Dizi )

• 2020 – Sen Çal Kapımı ( Dizi )

Alvaro Morte Kimdir?

23 Şubat 1975’te İspanya’nın Cadiz kentinde doğdu ve tam adı Alvaro Antonio Garcia’dır. İletişim mühendisliği okurken hayat onu tiyatroyla tanıştırdı ve oyunculuk serüveni böyle başladı. Tiyatro ile tanıştığında, yaşamının geri kalanını masa başında çalışarak geçirmek istemediğini fark etti. Finlandiya’da Tampere Üniversitesi’nde eğitim gören ve Shakespeare’de uzmanlaşan Alvaro Morte, Finlandiya’da oyunculuk eğitimi diploması ile mezun oldu.