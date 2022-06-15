Esin Çepni Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor? Nasıl Ünlü Oldu?

Youtuber Kafalar grubundan Bilal Hancı ile evli olan Esin Çepni kimdir merak edildi.

Çektikleri komedi videoları ile ünlenen Kafalar grubu üyesinden Bilal Hancı’nın 2021 de Trabzon’da evlendiği Esin Çepni kimdir? Esin Çepni nereli? Esin Çepni kaç yaşında? Esin Çepni hangi okuldan mezun? Esin Çepni ne iş yapıyor? Esin Çepni hangi yarışmalara katıldı?

Esin Çepni ile Bilal Hancı boşanacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çİft ayrı ayrı yazılar yayınlayarak hala arkadaş olduklarını ve birbirleri için değerli olduklarını söyledi.

Esin Çepni Kimdir?

24 Temmuz 1993 İstanbul Eminönü doğumludur.

Makyaj uzmanlığı üzerine eğitim almıştır.

2016 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim adlı yarışmaya katılmıştır.

Esin Çepni geçen sene Kafalar üyesi Bilal Hancı ile evlenmiştir.