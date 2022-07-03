Cenk Tosun Yeniden Beşiktaş’a mı Geliyor?

Beşiktaş için bir muammaya dönüşen Cenk Tosun’un geri dönüp dönmeyeceği meselesi artık bir karara bağlanmış gibi görünüyor. Taraftarların bu konuda kafası oldukça karışmıştı. Çünkü en son açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi konunun belirsiz kalmasına neden olacak şeyler söylemişti. Muhabirlerin Cenk Tosun’la ilgili sorularına “kapımız her zaman ona açık” şeklinde yanıt veren Çebi “her şeyin bir ‘ama’sı” olduğunu da söylemiş ve konuyu sürüncemede bırakmıştı. Takımın yaptığı görüşmelerde uzlaşılamayan bir nokta varsa da muhabirler bu konuda tam bir bilgi edinememişti. Beşiktaş taraftarı da Cenk Tosun’un dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu.

Eski Golcü Takıma Geri Dönüyor

Beşiktaş ve Cenk Tosun arasındaki görüşmeler bir süredir devam etti. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için çaba sarf edildi. Ve Beşiktaş taraftarı nihayet güzel haberi aldı. Takım ve eski golcüsü arasında anlaşma sağlandı ve iki yıllığına Tosun’un yeniden Beşiktaş’ta oynayacağı kesinleşti. Cenk Tosun ismi Beşiktaş’la özdeşleşmişti. Taraftarlar bu habere çok sevinir, çünkü kendisinin geri dönmesi takıma yeniden bir hareket kazandıracaktır.

Bonservis Ne Kadar?

Cenk Tosun şu an hiçbir takımla anlaşmalı bir oyuncu değil. Kiralama ya da başka bir şey de söz konusu olmadığı için oyuncu serbest görünüyor. Bu durumda Beşiktaş takımı eski forvetini tekrar siyah beyazlı yapmak için hiçbir şey ödemeyecek. İki taraf arasındaki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte iki yıllık bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Gaziantepspor’dan Gelmişti

Cenk Tosun’un Beşiktaş macerası 2014 ve 2015 sezonu öncesine kadar uzanıyor. Öyle ki bu sezondan önce Beşiktaş kendisini Gaziantepspor’dan almış ve saflarına katmıştı. Cenk Tosun, Beşiktaş takımında forvet olarak oynarken güzel anılar da biriktirdi ve harika performanslara imza attı. Onun oynadığı dönemde Beşiktaş iki tane lig bir tane de Türkiye kupası kazandı.

2018 yılına gelindiğinde ise devre arasında Cenk Tosun Everton takımına satılmıştı. Oyuncu için o zaman 22 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. Şimdi ise Beşiktaş’ın yeni çalışmalarına katılmak üzere Cenk Tosun hazırlanıyor. Hatta Avusturya kampına da katılacağı bildirildi. Kampın tarihi de 5 Temmuz itibariyle başlıyor.

Tosun Beşiktaş’ta 81 Gole Yardım Etti

Beşiktaş 2020-2021 sezonunda devre arasından sonra Tosun’u yeniden kiralayarak siyah beyazlı takıma dahil etti. Ancak bu dönemde golcü oyuncu talihsiz bir sakatlık geçirdi ve de sadece üç maça çıkabildi. Bu sezonun sonunda ise yeniden Everton takımına geri döndü. Beşiktaş formasıyla Tosun’un çıktığı resmi maç sayısı tam olarak 145. Bu maçlarda 67 kez gol attı ve de 17 kez gole yardım yani asistlik yaptı. Toplamda 81 kez Beşiktaş golüne yardım etmiş olan oyuncunun geri dönmesi taraftarları çok mutlu edecek.

Takımına Geri Döndü

Futbolcular profesyonel oyuncular olarak takım tutmayabilir ama Cenk Tosun’un Beşiktaş’la bir gönül bağı olduğu da inkâr edilemez. Ağır ve uzun bir sakatlık dönemi de geçiren oyuncunun artık Everton takımıyla da hiçbir bağlantısı kalmadı. Bu durumun oyuncuyu rahatlatacak bir durum olduğu da kesindir. Yıllar sonra Cenk Tosun takımına geri dönmüş ve yeniden Beşiktaş formasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Takımın her eksiğini giderebilecek ve takım ruhuna en çok eşlik edebilecek oyunculardan birisi olarak kendi takımına dönmüş olması taraftarlar için heyecan verici bir gelişmedir. Bazı taraftarlar ise şimdiden oyuncunun bu sezonda sol açıkta başarılı gollere imza atacağı gibi yorumlarda bulunmaya başladı bile. Kendisi hakkında söylenen yardımcı santrafor tanımını da çoğu taraftar kabul etmiyor ve Beşiktaş’ın asıl santraforunun Tosun olduğuna inanıyor.