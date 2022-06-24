Ziraat Bankasından Duyuru Geldi! 500 TL geri ödeniyor

Karar Ziraat Bankası tarafından verildi. Banka, Bankkart kampanya açıklaması yayınladı. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada tatil planlayan müşterilere fırsat sunulmakta. Etkinliğe katılanlara 500 TL verilecektir. Son 10 gün kaldı. Bu nedenle, TatilSepetin’ den Bankkart ile 5.000 TL ve üzeri bir işlem için 500 TL ödül Bankkart kullanılacaktır.

Kampanyaya Katılım Koşulları

Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile TATİL- SEPETETİ 1.000 lira ve üzerindeki işlemlere tek seferlik nakit veya taksitli 500 lira Bankkart lirası verilecektir. Kampanya 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından ulaşılabilir. SMS ile katılım için TATİL-SEPETİ yazıp 4757 yazmanız gerekmektedir.

Alışveriş öncesi katılım tamamlanmalıdır. Kampanyaya katılmayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Etkinlikten Bankkart Lirası kazanmak için Bankkart POS cihazlarından alışveriş yapılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Lirası 7 Temmuz 2022 tarihinde yüklenecek, kullanılmayan Bankkart Lirası ise 31 Temmuz 2022 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya süresince müşteriler 500 TL’ye kadar Bankkart Lirası kazanabilirler. Ek kartı olanlar bu kampanyalardan detaylı olarak yararlanabiliyor ve kazançlarını katlayabiliyorlar. Kişisel kartlarla yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilecektir. Bankkart Başak, Bankkart Business, Free Bankkart ve Bankkart Lira ile yapılan işlemler bu kampanyaya dahil değildir.

Kampanyadan yararlanan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda sağlanan Bankkart Lirası iade edilir. Bu promosyon Ön Ödemeli ve Varışta Para uygulamalarında geçerli değildir. Tur paketlerine yurt içi ve yurt dışı uçak bileti dahil değildir ve yurt içi ve yurt dışı seyahatleri dahildir.

Ziraat Bankası 100 TL Ödül!

Ziraat Banka Kartı ile yapacağınız her 500 TL ve üzeri harcamada toplam 100 TL’lik kombo kazanabilirsiniz. 25 TL sizi bekliyor.

Kampanyaya Katılım!

İnternet şubesi, Bankkart Mobil ve bankkart internet sitesinden veya SMS yoluyla katılabilirsiniz. Bankkart Combo sahiplerinin SMS ile katılım için bankaya kayıtlı cep telefonundan KAZAN’a yazıp 4757 yazmaları gerekmektedir. SMS gönderimi ücretsizdir. Orijinal kartı olan müşteriler etkinliğe katılabilir. Bankkart Combo kredi kartı başvurusunu takip eden 30 gün içerisinde yapılan alışveriş işlemleri, başarılı müşteri katılımı ile kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

Kampanyaya katılan müşterilerin yaptığı alışverişler kampanya kapsamında değerlendirilecektir. Toplam 500 Lira’lık her alışverişinizde 25’e kadar ComboLira ve 100’e kadar ComboLira kazanın.

Kampanyaya katılmadan önce yapılan alışverişler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kampanya kriterlerini karşılayan müşterilere ComboLiralar anında yüklenecektir.

Kampanya süresince müşterilerin alabilecekleri maksimum ComboLira tutarı 100 TL ile sınırlıdır. İptal, iade, ComboLira kullanım işlemleri ve para çekme işlemleri faaliyet kapsamında değerlendirilmeyecektir. Etkinlik sırasında yapılan bir işlem etkinlik sonrasında iade edilirse verilen ComboLira’lar iade edilecektir. Müşterinin Combo Kumbara’da yeterli ComboLira’sı yoksa kalan tutar hesap özetine yansıtılacaktır. Bankkart Combo’nun Ek ve Sanal Kartları ile yapılan işlemler Bankkart Combo ücretlerine dahil edilecektir. Mevcut Ziraat Maximum kartı ile yapılan işlemler ComboLira kazandıramaz. Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. etkinlik koşullarını değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Ziraat Bankası kampanyalarını her geçen gün genişletmeye devam ediyor, böylelikle bankkart müşterileri geniş kapsamlı kampanyalardan yararlanma olanaklarına sahip oluyor. Yakın bir zaman dilimi içinde Ziraat Bankası işlem ağını ve kampanya ağını genişleterek yeni kampanyaları duyurması bekleniyor.