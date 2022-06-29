Ziraat Bankası nakit ihtiyacına çare buldu! Para isteyenlere maaşlarına göre ödeme yapılacak… Ziraat Bankası bağlamında nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni çözümler bulunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası üzerinden anında müracaat yaparak nakit almanız mümkündür. Türkiye’nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası bağlamında startı verilen kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızır gibi yetişiliyor. Ziraat Bankası bilindiği gibi düşük kredili olarak faiz veriliyor. Özellikle emekliler için verilen kredilerde rakipsiz olmaktadır. SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olan ve sigortalı olarak bir işte çalışan vatandaşlar için 30.000 TL kredi verilecek. Bu kredinin geri ödemesi ise 3 sene vadeli olarak veriliyor.

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL krediyi 3 sene vadeli, 50 bin üstünü ise 2 sen vadeli olarak alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi almak isterseniz bankanın bazı şartları vardır. Bu şartlar kredi notunun iyi olması olarak öne çıkar. Bankadan kredi alacak olanların TC vatandaşı olması, aynı zamanda 18 yaşından büyük olması istenmektedir. Ayrıca aylık düzenli geliri de olması lazımdır.

Ziraat Bankası üstünden ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası üstünden ihtiyaç kredisi müracaatı gerçekleştirmek istiyorsanız sizi en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayarak, yalnızca kimliğinizle eş güdümlü ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. Bireysel müşterilerin ve emekli olan kişilerin başvurularını banka şubeleri üstünden yapmaları halinde şube müdürü doğrultusundan onay verilebilecek ve onaylanan tutar, anında aynı gün içerisinde bankada hesaba yatırılacaktır. Sigortalılık durumlarının 180 gün ve üstünde olması halinde başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara süratli bir şekilde netice verilmektedir.