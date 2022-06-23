Ziraat Bankası Müşterileri 30 Haziran Son

Ziraat Bankkartı cüzdanında taşıyanlara yönelik son kampanya Bankkart internet sitesinde duyuruldu. Bu nedenle ay sonuna kadar sürecek fırsat kapsamında market alışverişlerinde karta 100 TL verilecektir. Bankkartın kampanya açıklaması şöyle: “Bankkart ile market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerimizde yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişlerde toplam 20 TL, 100 TL Bankkart Lirası Hediye!”

Kampanyaya Katılım Şartları

Katılım Bankkart Mobil kullanılarak veya MARKET’e girilip 4757 yazıp gönderilerek garanti altına alınmalıdır. Etkinlikten faydalanmak için alışveriş öncesi etkinliğe katılmak gerekmektedir. Bu kampanyaya katılan müşteriler, kampanya dönemi boyunca Bankkart anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerinde toplam 20 TL veya 100 TL Bankkart lirası kazanacaktır.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinden ve Bankkart POS’undan yapılması gerekmektedir. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değildir. Faaliyet kapsamında sadece aynı gün işyerinde yapılan ilk işlem geçerli olacaktır. Kampanya koşullarını sağlayan müşterilerin kartına anında Bankkart lirası yüklenecektir. Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği maksimum Bankkart lirası tutarı 100 liradır. Etkinlik orijinal kart sahibi ile sınırlıdır. Kart yüklemesi kampanyaya dahil değildir Kampanya süresince yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart lirası iade edilecektir.

Ziraat Bankasından Müjdeli Haber Geldi

Kredi kullanacak vatandaşlara müjde! Ziraat bankası yepyeni bir kredi anlayışıyla müşterilerinin umudu olmaya devam ediyor. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın atacağı her adım, nakit ihtiyacı olan insanların yüzünü güldürecek. Alacaklı ilk yıl için ödeme yapmaz. Müşterilerinin olgunlaşması için 84 aya kadar bekliyor. Faizsiz krediler 150.000 lira ile sınırlandırılmıştır. Ziraat Bankası köye dönenlere 84 ay vade ile 150 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor. Köy kredilerinin geri ödenmesi konusu vatandaşlar tarafından oldukça endişeli olmaya devam etse de durumu da inceleme konuları arasında yer alıyor.

12 ay faizsiz kredi imkânı var. Bakanlığın köye dönmek isteyenler için sunduğu kredi imkânları kamuoyundan büyük ilgi gördü. Sunulan kredi paketleri ile ilgili detaylar açıklandı. İhtiyaç sahiplerine 150 bin liraya kadar kredi verilecek. Başvuru süreci devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası tarafından imzalanan anlaşma kapsamında ilk yıl yedi yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli kredi kullandırıyor. Bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

Ziraat Bankası, “Köyümde yaşamak için çok sebebim var” projesi kapsamında faizsiz kredi eki sunuyor. Hayvancılık sektörü, son yıllarda kırsaldan büyük kente göçten büyük darbe aldı ve yeni kredilendirme faaliyetleri yeni bir tersine göç etkisi yaratmayı hedefliyor.

Söz konusu projenin içeriği şu şekilde belirtilmektedir: “Proje, işletmesinde kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiren veya daha önce yapmış olanlardan en az 100 adet 6-24 aylık dişi hayvanı tamamlamaktır. Hayvan sayısının (-24 aylık dişi) 100’den az olmamasını ve bankanın üretici başına 150.000 lira kredi vermesini içerir. Proje kapsamındaki koyun ırkları Kıvırcık, Karacabey Merinos, Anadolu Merinosu ve İç Anadolu Merinosu’dur. 84 ay vadeli 150.000 Türk Lirası faizsiz kredi başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Başvuru tarihinden itibaren en az 18 yaşında olmak, proje başlangıcından itibaren aktif olarak buzağı yetiştiriciliği yapan veya daha önce koyun yetiştiriciliği yapan, ilk defa küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar bu proje kapsamında değildir. İşletmeyi devralarak başvursalar dahi başvuruları kabul edilmeyecektir. Köyünü özleyenlere müjde! Ziraat Bankası, köye dönenlere 7 yıl süreyle 1-150.000 TL faizsiz kredi veriyor.