Ziraat Bankası Kartı Olanlara Müjde Geldi! Son tarih 30 haziran

Ziraat Bankası TatilSepeti sitesi üzerinden kredi kartından 5000 TL harcayacak vatandaşlara açıklama yaptı. Halk Bankası kampanyanın detaylarını açıkladı. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda, TatilSepeti’nde Bankkart ile yapılan 5.000 TL ve üzeri işlem için 500 TL Bankkarta lira yükleneceği ve 30 Haziran’da sona ereceği belirtildi.

Ziraat Bankası Kartı Olanlara 500 TL Verilecek!

Duyuruda, 500 TL Bankkart Lirası TATİLSEPETİ’de Bankkart’ın kredi veya banka kartı özelliği kullanılarak 5.000 TL ve üzeri nakit veya taksitli olarak işlem görecek, kampanya 30 Haziran’da sona erecek ve kampanya Bankkart Mobil, bankkart tarafından yürütülecek. com.tr ve SMS tamamlandı. Katılımın kanallar aracılığıyla mümkün olduğu söyleniyor. Duyurunun devamında ise kampanyaya kısa mesajla katılmak için TATİLSEPETİ yazıp 4757’ye kısa mesaj atılması gerektiği belirtildi.

Duyuru Ne Diyor?

Etkinliğin detayları aşağıdaki gibidir:

Etkinlikten Bankkart Lirası kazanmak için Bankkart POS cihazlarından alışveriş yapılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Lirası 7 Temmuz 2022 tarihinde yüklenecek, kullanılmayan Bankkart Lirası ise 31 Temmuz 2022 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya süresince müşteriler 500 TL’ye kadar Bankkart Lirası kazanabilirler.

Asıl Kartlarda Harcamalara Dahil!

Ek kart kullanılarak yapılan harcamalar, asıl kart sahibinin masrafına eklenecektir. Kişisel kartlarla yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilecektir. Bankkart Başak, Bankkart Business, Free Bankkart ve Bankkart Lira ile yapılan işlemler bu kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan yararlanan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda sağlanan Bankkart Lirası iade edilir. Bu promosyon Ön Ödemeli ve Varışta Para uygulamalarında geçerli değildir. Tur paketlerine yurt içi ve yurt dışı uçak bileti dahil değildir ve yurt içi ve yurt dışı seyahatleri dahildir.

Ziraat Bankası, her gün düzenlediği müşteri odaklı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Ziraat Bankası, uzun süredir devam eden pandemi ve kısıtlamaların ardından rahat bir tatil geçirmek isteyen müşterilerinin “Tatil budur” demesi için kampanyasını başlattığını duyurdu. “Tatil Budur” kampanyası kapsamında sahip olduğunuz Ziraat banka kartı ile bir tatilde 5.000 TL ve üzeri harcamalarınızda size 500 TL hediye edecek. Ziraat Bankası, müşterilerine benzersiz tatil fırsatları sunmak için nakit taksit imkânı da sunmaktadır.

Kampanyaya Katılım Kriterleri Nedir?

Ziraat Bankası’nın düzenlediği etkinliklere ilişkin ayrıntılı koşullar şunlardır:Ziraat Bankası Bankkart tatilinizde 5.000 TL ve üzeri harcamalarınızda 500 TL hediye kazanmak için bu etkinliğe katılmanız gerekmektedir.

Kampanya süresince 500 TL hediye kazanmak için Bankkart TL’de 5.000 TL ve üzeri harcayın.

Bankkart’ta yapacağınız tatil harcamalarınız için cari nakit oranları ile 3 ila 6 ay arasında taksit imkânı bulunmaktadır.

Etkinliğe katılmayan müşteriler etkinlik fırsatından yararlanamazlar.

Müşteriler bu kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.

Ödemenin geçerli olabilmesi için Bankkart POS cihazından ödeme yapılması gerekmektedir.

Bu kampanya bireysel kart sahiplerine yöneliktir. Kartvizitler kampanyaya dahil değildir.

Etkinlik kapsamındaki harcamaları iptal etmeniz durumunda hediye iptal edilecektir.

Ek kartın kullanım masrafları asıl kart hamilinin hesabına tahsil edilecektir.

Ziraat Bankası faaliyetleri değiştirme, durdurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

Kampanyaya Katılım Süreci

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanın birkaç yolu vardır;

Kısa mesaj ile katılım için TATLBUDUR yazıp 4757 yazıp katılabilirsiniz.

İnternet Bankacılığına katılmak için Bankkart.Com.tr üzerinden kampanyaya katılım başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Bankkart Mobil uygulamasına da katılın.

Kampanyanın Başlangıç ve Bitiş Tarihi Ne Zaman?

Ziraat Bankası’nın müşterileri için düzenlediği kampanya 1 Nisan 2022 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Ziraat Bankacılığı kampanyası ile kazanılan Bankkart lira hediyeleri 12 Mayıs 2022 tarihinde hesabınıza geçecektir. Kampanya kapsamında kazanılan hediyeler 12 Haziran 2022 tarihine kadar kullanılmalıdır. Kullanılmayan Bankkart Lirası 13 Haziran 2022 tarihinde tahsil edilecektir.