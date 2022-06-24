Ziraat Bankası Bünyesinden Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! 200 Türk Lirası Hediye Verilecek

Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden açıklama yaptı. Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı tahsil eden vatandaşlara özel bir şekilde kampanya başlatıldı. Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlar 30 Haziran’a kadar yapmış oldukları restoran, giyim, cafe, aksesuar optik, market, sağlık hizmetleri harcamalarında kazanacak. Her 500 Türk lirası harcamasına 50 TL toplam olarak 240 lirası bankkart lira verileceği açıklanmış oldu.

Emekli müşterilere özel olarak kampanya duyurusu yapıldı. 16 Mayıs ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli sayılacağı belirtildi. Kampanya kapsamına dahil olabilmek için bankkart mobil uygulamasından kampanyaya katıl butonu tıklanma ya da Kazan yazıp 47 57’ye kısa mesaj gönderilmesi gerekir. Mesaj gönderimleri ücretsiz olacaktır.

Bank kartınız ile bankkart anlaşmalı restaurant, market giyim sağlık, optik ve cafe sektörlerindeki üye iş yerleri dahilinde bankkart posundan yapılacak olan her 500 Türk lirasına ulaşmış olan alışveriş harcamasına 50 Türk lirası daha sonrasında toplam olarak 200 Türk Lirası bankart lira veriliyor.

Kampanyadan Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler

İşlemlerin bankkart anlaşmalı olan üye iş yerlerinden bankkart posundan yapılması gerekli olan şarttır. Sadece e-ticaret hizmeti vermiş olan üye iş yerlerinden yapılacak işlemler kampanya dahili içinde olacaktır. Harcama miktarı için Bank kartın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler dikkate alınmış olur. Kampanya kapsamında pankart lira verilecek işlemler peşin olarak ya da taksitli gerçekleştirilebilir. Alanya müşterileri bazındadır ve bir müşteri en çok 200 Türk Lirası bankacılık kazanma şansı ve hakkı vardır.

Bankkart Başak bankkart Business ve bankkart ücretsiz ürünleri ile gerçekleştirilecek olan işlemler kampanyaya dahil olmayacaktır. Kampanyaya katılım sadece kart sahibi müşteriler tarafından gerçekleştirilebilir. Ek kartlar ile gerçekleştirilen harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamasına dahil edilir. Kazanılmış olan bankart liralar kartlara 7 Temmuz 2022 tarihinde yansıtılır. İptal ve iade bankacılık kullanım işlemleri nakit olarak çekilmiş işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir. Karta para yükleme işlemleri kampanya kapsamına dahil olmaz.

Kampanya Süreci Nasıl devam Edecek!

Kampanya dönemi devam ettiği sürece yapılmış olan işlemlerin iade edilmesi halinde verilmiş olan bankkart liralar tekrardan alınacaktır. Müşterilerin bankkart kumbarasında yeterli olan banka lira bulunmaması halinde kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi kampanya şartlarının tamamında değişiklik yapma ya da kampanyayı herhangi bir açıklama yapmadan durdurma hakkına sahip olur.

Kampanya kapsamı içinde bankkart lira kazanmak için bankkart ile yapılacak olan işlemler peşin bir şekilde ya da tercihen taksitli olarak gerçekleştirilmesi kampanyadan yararlanmanıza engel değildir. Ek kart ile yapılmış olan alışveriş harcamaları asıl kart sahibi olan müşterinin harcamalarına dahil edilmesi söz konusudur.

Kampanya şartlarının oluşturulması ve kampanya dahilinde kazanılmış olan bankkart liralar en geç 7 Temmuz 2022 tarihine kadar kartlara yükleme işlemi yapılacaktır. Kartlara yüklendikten sonra bankkart liraları İstediğiniz şekilde harcama hakkına sahipsiniz. Bu kampanyaya katılım esnasında bankkart lira kazanmanıza vesile olan alışverişlerinizin iadesi ya da iptali söz konusu olduğunda kazandığınız bankkart liralarında iptali söz konusudur.